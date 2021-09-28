В Новосибирске проходит мастер-школа, где обсуждают тему социального сиротства

Как дети получают статус временно размещенных? По заявлению родителей. Здесь сразу надо оговориться, что не стоит рисовать портрет родителя-монстра. Да, основная причина такого решения кроется в алкоголизме и наркозависимости взрослых, неадекватном их поведении, домашней антисанитарии. Но в таком случае соцслужбы сами поспешат изъять ребенка из семьи. А причины могут быть и другими. Например, отец-одиночка из Томска воспитывает двоих дочерей, одна из которых с ДЦП.
"Просто маленько надо отдохнуть", - говорит мужчина. Не у каждого есть родственники, готовые взвалить на себя хотя бы на месяц такую ношу. В другой семье мама в пандемию потеряла работу, потом нашла, но в другом городе... На время обустройства на новом месте решила оставить сына в ДУ. Родители заболели или вынуждены ухаживать за больными родственниками, сгорел дом, подросток отбился от рук, в доме все время закипают конфликты - и таких причин для временного расставания немало. Но, как утверждают специалисты, в 40-80 процентах случаев можно обойтись без столь категоричной меры.
В числе участников школы, организованной Фондом Тимченко при участии благотворительного фонда "Солнечный город" (Новосибирск), те, кто непосредственно работает с семьями, оказавшимися в непростой жизненной ситуации. У каждого из них есть опыт, которым они готовы делиться.
Специалисты из разных регионов России задавались вопросами: почему возникает ситуация, при которой родители "временно" отдают своего ребенка в ДУ, как оперативно помочь семье? В некоторых регионах есть отработанные технологии успешного сохранения детей в кровных семьях. Важная роль отводится социальному координатору. В тех регионах, где работают такие специалисты, снижается количество детей, которые проживают в казенных учреждениях.