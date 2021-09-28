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28.09.2021 22:38
Рубрика: Общество

В Новосибирске проходит мастер-школа, где обсуждают тему социального сиротства

Текст: Наталья Решетникова ("Российская газета", Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 222(8573)
В Новосибирске начала работу двухдневная мастер-школа, посвященная теме социального сиротства - очень трудной в решении и болезненной в восприятии. Сейчас в России в детских учреждениях (ДУ) временно находятся около 28 тысяч детей, попавших туда по заявлению родителей.

Как дети получают статус временно размещенных? По заявлению родителей. Здесь сразу надо оговориться, что не стоит рисовать портрет родителя-монстра. Да, основная причина такого решения кроется в алкоголизме и наркозависимости взрослых, неадекватном их поведении, домашней антисанитарии. Но в таком случае соцслужбы сами поспешат изъять ребенка из семьи. А причины могут быть и другими. Например, отец-одиночка из Томска воспитывает двоих дочерей, одна из которых с ДЦП.

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"Просто маленько надо отдохнуть", - говорит мужчина. Не у каждого есть родственники, готовые взвалить на себя хотя бы на месяц такую ношу. В другой семье мама в пандемию потеряла работу, потом нашла, но в другом городе... На время обустройства на новом месте решила оставить сына в ДУ. Родители заболели или вынуждены ухаживать за больными родственниками, сгорел дом, подросток отбился от рук, в доме все время закипают конфликты - и таких причин для временного расставания немало. Но, как утверждают специалисты, в 40-80 процентах случаев можно обойтись без столь категоричной меры.

В 40-80 процентах случаев, по мнению специалистов, можно обойтись без столь категоричной меры

В числе участников школы, организованной Фондом Тимченко при участии благотворительного фонда "Солнечный город" (Новосибирск), те, кто непосредственно работает с семьями, оказавшимися в непростой жизненной ситуации. У каждого из них есть опыт, которым они готовы делиться.

Специалисты из разных регионов России задавались вопросами: почему возникает ситуация, при которой родители "временно" отдают своего ребенка в ДУ, как оперативно помочь семье? В некоторых регионах есть отработанные технологии успешного сохранения детей в кровных семьях. Важная роль отводится социальному координатору. В тех регионах, где работают такие специалисты, снижается количество детей, которые проживают в казенных учреждениях.

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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