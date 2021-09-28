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28.09.2021 12:44
Рубрика: Происшествия

В Приморье незаконно вырубили лес на миллиард рублей

Текст: Дмитрий Машуков

В Приморском крае после прокурорских проверок возбуждены уголовные дела о нелегальной рубке леса. По предварительным данным, ущерб превышает миллиард рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ.

Фото: Сергей Михеев.
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Масштабные проверки проводила Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. По информации надзорного ведомства, договоры аренды лесных участков были продлены без должных оснований.

Расследуются уголовные дела о превышении должностных полномочий и незаконной рубке лесных насаждений.

Проверки продолжаются. По их итогам будет определен точный размер ущерба лесному хозяйству Российской Федерации.

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