В Приморье незаконно вырубили лес на миллиард рублей

В Приморском крае после прокурорских проверок возбуждены уголовные дела о нелегальной рубке леса. По предварительным данным, ущерб превышает миллиард рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ.

Масштабные проверки проводила Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. По информации надзорного ведомства, договоры аренды лесных участков были продлены без должных оснований.

Расследуются уголовные дела о превышении должностных полномочий и незаконной рубке лесных насаждений.

Проверки продолжаются. По их итогам будет определен точный размер ущерба лесному хозяйству Российской Федерации.