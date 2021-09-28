В Томске из кризисного центра похитили мать с двумя детьми

Томская полиция начала проверку информации о похищении семьи с двумя несовершеннолетними детьми.

- Сегодня в 7.00 подопечная кризисного центра "Маленькая мама" была насильственно похищена с двумя несовершеннолетними детьми по дороге в школу, - сообщил благотворительный фонд "Право на детство". - Сегодня утром муж Анны перегородил ее машину, нанес Анне несколько ударов и насильно увез их в неизвестном направлении! Сразу же по горячим следам было сделано сообщение в полицию, сейчас наш сотрудник пишет заявление в следственный комитет.

Сотрудники кризисного центра рассказали, что Анна обратилась к ним за помощью как жертва домашнего насилия. Последние две недели она проживала в приюте вместе с детьми. Женщина рассказала, что супруг много лет подряд избивал ее, унижал морально и привязывал.

- По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает УМВД России по Томской области. - По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

По словам волонтеров, дальнейшая судьба их подопечной им до сих пор не известна.