В Томске онкологи удалили у пациентки опухоль в 12 килограммов

В Томском областном онкологическом диспансере спасли пациентку с гигантским образованием в брюшной полости.
Пятидесятилетняя женщина обратилась к врачам с жалобами на боли в области живота. При обследовании у нее была обнаружена огромная опухоль.
- Опухоль исходила из тела желудка, врастала в поперечно-ободочную кишку и уже дала метастазы в левую долю печени, - рассказал главный врач Томского онкологического диспансера Максим Грищенко.
Сложнейшая операция, которую выполняли несколько врачей-онкологов одновременно, длилась около четырех часов.
- Нашими хирургами была выполнена субтотальная резекция желудка, резекция поперечно-ободочной кишки, дистальная резекция поджелудочной железы и резекция второго и третьего сегментов печени, - сообщает Департамент здравоохранения Томской области.
Гигантскую опухоль удалось полностью удалить. Ее вес составил 12 килограммов. При этом пациентка жила с ней на протяжении длительного времени.
В настоящее время спасенная томичка находится в стационаре - ей предстоит курс реабилитации.
Удаленное новообразование направлено на гистологическое исследование, после результатов которого врачи примут решение о дальнейшей терапии.