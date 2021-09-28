Облившую мать кипятком сибирячку отправили в колонию

В Новосибирске суд приговорил 51-летнюю местную жительницу к пяти с половиной годам заключения за причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности его смерть. Как рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по региону Екатерина Петрушина, жертвой преступления стала мать осужденной.

По материалам следствия, 70-летняя пенсионерка, перенесшая инсульт, не могла самостоятельно передвигаться и страдала от сопутствующих болезней. Она находилась под опекой дочери, которая периодически злоупотребляла спиртным. В конце января этого года, когда женщины находились в одном из домов в Дзержинском районе Новосибирска, между ними возникла ссора. Дочь несколько раз ударила пострадавшую, а затем облила ее кипятком из чайника.

Сибирячка не предприняла никаких мер для того, чтобы оказать матери медицинскую помощь. Лишь пришедший на место родственник пенсионерки вызвал скорую помощь, а затем и полицию. Пациентку доставили в ожоговый центр новосибирской областной больницы. Медики диагностировали ожоги второй и третьей степени на шее, туловище, руках и ногах потерпевшей.

Как уточнили в прокуратуре Новосибирской области, ожоги покрывали четверть поверхности тела. Несмотря на все усилия врачей, через три недели пожилая женщина скончалась. Осужденную взяли под стражу в зале суда. Кроме того, были удовлетворены исковые требования со стороны родственников погибшей о компенсации морального вреда в размере 600 тысяч рублей.