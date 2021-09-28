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28.09.2021 16:49

Дагестанских строителей обучат цифровым технологиям

Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 221(8572)
Власти республики занялись внедрением в строительную отрасль региона технологий цифрового моделирования. В первую очередь их будут использовать для социальных объектов.

По словам премьер-министра РД Абдулпатаха Амирханова, в соответствии с постановлением правительства РФ с 2022 года применение BIM-технологий станет обязательным при строительстве объектов госзаказа. Исключение - проекты, реализуемые в сферах обороны и безопасности.

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- Все процессы в строительстве, в том числе дорожном, компьютеризируют. Республика должна быть полностью готова к цифровизации, - отметил Амирханов.

Министр строительства РД Артур Сулейманов сообщил, что разработка информационной модели объекта будет обязательным пунктом для госзаказчиков, застройщиков, технических заказчиков и эксплуатирующих организаций. Это позволит существенно сократить затраты на строительство и поможет отслеживать состояние объекта вплоть до его сдачи в эксплуатацию. Амирханов поручил профильным ведомствам в сжатые сроки обеспечить соответствующее обучение специалистов, занимающихся организацией государственных и муниципальных тендеров.

О важности применения в отрасли информационного моделирования зданий и сооружений корреспонденту "РГ" рассказал заслуженный строитель РФ, кандидат экономических наук Омар Абдулаев.

- Раньше как было? Собирались тома бумажной документации, над объектом трудился штат проектировщиков. Теперь их заменят BIM-инженеры. Они будут гарантировать качество работ на объекте, начиная с проектирования и до ввода здания в эксплуатацию, а также в период его эксплуатации. Причем весь процесс будет контролироваться в электронном режиме, - отметил Абдулаев.

По его словам, он встречался с ректором дагестанского технического университета, который заявил о намерении организовать обучение студентов по данной специальности.

Архитектор Магомед Магомедов поддержал эту инициативу, отметив, что перейти на BIM-технологии надо было еще лет 10-15 назад.

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- Создается компьютерная схема, которая позволяет оперативно получать любые данные. При разработке информационной модели здания отмечаются все стройматериалы, которые планируется использовать, типы отделки и многое другое. Проект BIM-инженеров на любом этапе может быть проверен как заказчиком, так и надзорными органами. В нем прописывается срок эксплуатации сооружения, что важно для его ремонта в дальнейшем, - поясняет архитектор. - У каждой строительной конструкции есть срок годности. И если BIM-инженер в проекте укажет, что через десять лет надо проверить состояние труб, благодаря цифровой модели эту информацию получат как структуры ЖКХ, так и жители. BIM-технологии позволяют просчитывать, сколько раз, предположительно, будут открываться и закрываться двери, через сколько лет они придут в негодность, пора их менять или нет. Можно также проверить энергоэффективность здания, оценить ветровую нагрузку и просчитать, как относительно розы ветров расположить строение.

Магомед Магомедов отмечает, что новые технологии позволят удешевить объект на этапе проектирования. Ведь при работе со стандартными чертежами не исключено влияние человеческого фактора, что приводит к большому количеству ошибок.

Затраты непосредственно на строительство также должны сократиться, поскольку благодаря цифровым расчетам удастся избежать неразберихи на строительной площадке, а грузы будут доставлять в определенное время и в нужное место. Что же касается возможного влияния BIM-технологий на снижение стоимости материалов, то тут наука бессильна.

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Главная проблема, как отмечает Магомедов, заключается в подготовке профессионалов для использования BIM-технологий.

- Хороший специалист сможет рассчитать все по часам, запланировать, когда, куда и какой груз подвозить. Но таких профессионалов еще мало. Нужно больше образовательных центров. Конечно, обучение в них не дешевое - 50-60 тысяч рублей. Но такие специалисты востребованы, давно пора переходить на новые технологии, - считает архитектор.

Минусом станет то, что работы лишатся проектировщики старшего поколения, которым будет трудно переучиваться и осваивать компьютерное моделирование. Но тем не менее цифровизацию в строительстве уже не остановить, слишком много выгод она принесет.

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