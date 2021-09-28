На Ставрополье впервые будут судить "черного" добытчика ископаемых

Новости

В Москве арестован мужчина за нападение с топором на посетителей "Магнита" 17:24
В Москве осудили женщину, пытавшуюся продать 13-летнюю дочь в секс-рабство 17:16
На Урале мобильные ядерные комплексы "Ярс" вывели в полевые районы 17:12
Топливный союз спрогнозировал рост цен на бензин в октябре 16:55
Ульянов: Альянс AUKUS создаст дополнительную напряженность 16:54
В Москве открыли мемориальную доску сценаристу Валентину Ежову 16:46
В Прикамье ввели QR-коды для посещения массовых мероприятий 16:45
В Беларуси предложили провести отдельный референдум по смертной казни 16:36
Дело в отношении видеоблогера Юрия Дудя суд начнет слушать 20 октября 16:34
"Союз МС-18" успешно пристыковался к модулю "Наука" на МКС 16:29
Иностранным туристам назвали дату открытия Гоа 16:25
Шесть автомобилей столкнулись на востоке Москвы 16:16
Минюст внес в список иностранных агентов ООО "Важные иноагенты" 16:13
В Махачкале СК возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме 15:57
ОПЕК раскрыла главного "виновника" снижения спроса на нефть 15:54
ОПЕК: Спрос на нефть в развитых странах не вернется на докризисный уровень 15:53
Чижов: Москва не ожидает радикальных перемен в политике ФРГ после выборов 15:47
Умер чемпион мира по футболу 1966 года Роджер Хант 15:46
Видеотрансляция: Корабль "Ю. А. Гагарин" отстыковался от МКС 15:43
Сенатор рассказала, каким будет средний размер пенсии в 2024 году 15:40
Туроператоры назвали самые востребованные направления россиян в ноябре 15:29
Поддержку в качестве кандидатов на участие в "Приоритете 2030" получат 15 вузов 15:23
В Казани вынесли приговор экс-главе "Татфондбанка" 15:23
Мясников развеял миф о растущем риске сердечного приступа из-за сна 15:08
В Волгодонске атлеты вручную сдвинули корпус атомного реактора 15:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На экологичные дома дадут льготные кредиты
На экологичные дома дадут льготные кредиты
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
28.09.2021 17:03
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье впервые будут судить "черного" добытчика ископаемых

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 221(8572)
Заместитель Генерального прокурора России Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, которое ранее возбудили в отношении жителя Ставропольского края. Его подозревают в незаконной добыче песчано-гравийной смеси (ПГС). Это первый случай в регионе, когда подобное уголовное дело дошло до судебного разбирательства.
Под гусеницами тяжелой техники разрушается плодородный слой пашни. Фото: Григорий Сысоев/ТАСС Под гусеницами тяжелой техники разрушается плодородный слой пашни. Фото: Григорий Сысоев/ТАСС
Под гусеницами тяжелой техники разрушается плодородный слой пашни. Фото: Григорий Сысоев/ТАСС

Как сообщила корреспонденту "РГ" прокурор главного управления Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО Елена Усачева, обвиняемый вел незаконную предпринимательскую деятельность в составе организованной преступной группы, которая в 2017 году занималась добычей валунно-песчано-гравийной смеси на территории Кочубеевского района края. Ущерб государству был нанесен на сумму 5,2 миллиона рублей. Но хуже другое - нелегальная добыча привела к деградации земель, вред местным почвам оценили на сумму, превышающую 320 миллионов рублей.

Как решить проблему "черных" старателей на Дальнем Востоке

- Расследование в отношении соучастника этого преступления продолжается. Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в Кочубеевский районный суд, - сообщила прокурор.

Незаконная добыча ПГС - проблема, которую не удается решить в крае уже много лет. Самая сложная ситуация в Кочубеевском и Кировском районах, где сосредоточены основные карьеры с гравием и песком. Чаще всего нелегальная разработка ведется на землях сельхозназначения. Так, местные и краевые власти, общественники и правоохранители много раз фиксировали нарушения в сфере добычи ПГС у станицы Барсуковской, получившей печальную известность после мощнейшего наводнения в 2002 году. Владельцев земель штрафуют, но суммы крайне незначительные для такого бизнеса. При этом недобросовестные собственники после добычи ископаемых бросают участки, нарушая требования о дальнейшей рекультивации.

В свое время в администрации Кочубеевского района обещали решить проблему, но реальных рычагов воздействия на владельцев пострадавших земель нет.

- Мы проводим рейды совместно с общественниками, но почти половина собственников уклоняется от муниципального земельного контроля. Они или отказываются получать уведомления или, получив его, не прибывают в назначенное время на объект. В случае повторного отсутствия собственников при проведении проверок администрация планирует вызывать на объекты сотрудников органов внутренних дел в связи с воспрепятствованием законной деятельности представителей власти, - заявила в 2019 году ведущий специалист отдела имущественных и земельных отношений администрации Кочубеевского района Людмила Тороп.

Ущерб от уничтожения плодородного слоя на одном квадратном метре оценивается более чем в тысячу рублей

В 2019 году власти района заявили, что в отношении недобросовестных собственников будут подготовлены исковые заявления в суд с требованием компенсировать причиненный землям сельхозназначения ущерб. Однако проводимый экспертами в 2020 году мониторинг показал, что значимых результатов в деле привлечения виновных к ответственности нет, зато нарушений стало еще больше, а количество участков, где вели незаконную добычу, выросло до 17. Их примерная площадь - 220 гектаров. Ущерб от уничтожения плодородного слоя на одном квадратном метре оценивается более чем в тысячу рублей, то есть на 220 гектарах сумма составит два миллиарда.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Как "черные" старатели охотятся за платиной в уральских лесах

"В феврале 2021-го в адрес администрации Кочубеевского муниципального округа от ОНФ было направлено обращение с просьбой установить муниципальный земельный контроль на этих 17 участках. Мы писали о необходимости участия специалистов управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в оценке площади пострадавших земель и ущерба. Просили принять меры для привлечения виновных в нарушении действующего законодательства к ответственности и для устранения последствий незаконной деятельности. В полученном от администрации Кочубеевского округа письме ответов на наши вопросы мы не нашли. Нам сообщили, что запросили несколько выписок из ЕГРН для выявления собственников участков, которые обычно предоставляются в течение трех рабочих дней", - рассказали "РГ" в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

- Подобное отношение со стороны представителей администрации Кочубеевского муниципального округа мы наблюдаем более трех лет, - отметил эксперт ОНФ в Ставропольском крае Алексей Гридчин. - Мы считаем, что игнорирование данных проблем не позволяет повысить качество жизни местного населения и формирует негативное отношение к системе власти в целом.

Кстати

Ранее на Ставрополье предложили создать специальный цифровой ресурс для контроля над компаниями, занимающимися добычей песка и гравия. Активисты считают, что это поможет избавиться от нелегальных карьеров, которые наносят огромный ущерб экологии и лишают бюджет многомиллионных поступлений. Предположительно, это будет портал, где любой гражданин сможет получить информацию о выданных лицензиях и правах на тот или иной объект, где ведется добыча.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

Главное сегодня

Путин потребовал "вытащить людей из трущоб"
Колокольцев наградил полицейских, прибывших первыми в пермский университет
Минстрой хочет передать контроль за лифтами их изготовителям
В Совете по науке обсудили проект экологического развития России до 2030 года
Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes
Как заложить драгоценности и не стать жертвой мошенников
Чем объяснить рост насилия в молодежной среде