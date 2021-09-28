На Ставрополье впервые будут судить "черного" добытчика ископаемых

Заместитель Генерального прокурора России Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, которое ранее возбудили в отношении жителя Ставропольского края. Его подозревают в незаконной добыче песчано-гравийной смеси (ПГС). Это первый случай в регионе, когда подобное уголовное дело дошло до судебного разбирательства.

Как сообщила корреспонденту "РГ" прокурор главного управления Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО Елена Усачева, обвиняемый вел незаконную предпринимательскую деятельность в составе организованной преступной группы, которая в 2017 году занималась добычей валунно-песчано-гравийной смеси на территории Кочубеевского района края. Ущерб государству был нанесен на сумму 5,2 миллиона рублей. Но хуже другое - нелегальная добыча привела к деградации земель, вред местным почвам оценили на сумму, превышающую 320 миллионов рублей.

- Расследование в отношении соучастника этого преступления продолжается. Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в Кочубеевский районный суд, - сообщила прокурор.

Незаконная добыча ПГС - проблема, которую не удается решить в крае уже много лет. Самая сложная ситуация в Кочубеевском и Кировском районах, где сосредоточены основные карьеры с гравием и песком. Чаще всего нелегальная разработка ведется на землях сельхозназначения. Так, местные и краевые власти, общественники и правоохранители много раз фиксировали нарушения в сфере добычи ПГС у станицы Барсуковской, получившей печальную известность после мощнейшего наводнения в 2002 году. Владельцев земель штрафуют, но суммы крайне незначительные для такого бизнеса. При этом недобросовестные собственники после добычи ископаемых бросают участки, нарушая требования о дальнейшей рекультивации.

В свое время в администрации Кочубеевского района обещали решить проблему, но реальных рычагов воздействия на владельцев пострадавших земель нет.

- Мы проводим рейды совместно с общественниками, но почти половина собственников уклоняется от муниципального земельного контроля. Они или отказываются получать уведомления или, получив его, не прибывают в назначенное время на объект. В случае повторного отсутствия собственников при проведении проверок администрация планирует вызывать на объекты сотрудников органов внутренних дел в связи с воспрепятствованием законной деятельности представителей власти, - заявила в 2019 году ведущий специалист отдела имущественных и земельных отношений администрации Кочубеевского района Людмила Тороп.

Ущерб от уничтожения плодородного слоя на одном квадратном метре оценивается более чем в тысячу рублей

В 2019 году власти района заявили, что в отношении недобросовестных собственников будут подготовлены исковые заявления в суд с требованием компенсировать причиненный землям сельхозназначения ущерб. Однако проводимый экспертами в 2020 году мониторинг показал, что значимых результатов в деле привлечения виновных к ответственности нет, зато нарушений стало еще больше, а количество участков, где вели незаконную добычу, выросло до 17. Их примерная площадь - 220 гектаров. Ущерб от уничтожения плодородного слоя на одном квадратном метре оценивается более чем в тысячу рублей, то есть на 220 гектарах сумма составит два миллиарда.

"В феврале 2021-го в адрес администрации Кочубеевского муниципального округа от ОНФ было направлено обращение с просьбой установить муниципальный земельный контроль на этих 17 участках. Мы писали о необходимости участия специалистов управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в оценке площади пострадавших земель и ущерба. Просили принять меры для привлечения виновных в нарушении действующего законодательства к ответственности и для устранения последствий незаконной деятельности. В полученном от администрации Кочубеевского округа письме ответов на наши вопросы мы не нашли. Нам сообщили, что запросили несколько выписок из ЕГРН для выявления собственников участков, которые обычно предоставляются в течение трех рабочих дней", - рассказали "РГ" в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

- Подобное отношение со стороны представителей администрации Кочубеевского муниципального округа мы наблюдаем более трех лет, - отметил эксперт ОНФ в Ставропольском крае Алексей Гридчин. - Мы считаем, что игнорирование данных проблем не позволяет повысить качество жизни местного населения и формирует негативное отношение к системе власти в целом.

Кстати

Ранее на Ставрополье предложили создать специальный цифровой ресурс для контроля над компаниями, занимающимися добычей песка и гравия. Активисты считают, что это поможет избавиться от нелегальных карьеров, которые наносят огромный ущерб экологии и лишают бюджет многомиллионных поступлений. Предположительно, это будет портал, где любой гражданин сможет получить информацию о выданных лицензиях и правах на тот или иной объект, где ведется добыча.