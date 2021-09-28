В Дербенте восстанавливают инфраструктуру древних районов

В исторической части Дербента во время реконструкции обнаружены старинные родники. После благоустройства они станут еще одной туристической достопримечательностью древнего города.

Районы старого Дербента с давних времен называют магалами, всего их девять, все находятся рядом с цитаделью Нарын-Кала. Местные узкие и извилистые улочки сохранились едва ли не в первозданном виде - со средневековой эпохи здесь не менялись ни архитектура, ни планировка, поэтому магалы вошли в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако местная инфраструктура оставляла желать лучшего.

Два года назад Дербент стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов в сфере создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях и получил грант в размере 50 миллионов рублей. Деньги решили потратить на то, чтобы привести в порядок старую часть города. Кстати, за разработку проектно-сметной документации 11 миллионов заплатили частные инвесторы.

Контракт между управлением ЖКХ и подрядной организацией был заключен в прошлом году на сумму 206 миллионов рублей. Работы должны быть завершены в нынешнем году, на данный момент они выполнены на 80 процентов.

- Уже проложены сети водоснабжения и канализации, а также ливневка. Сейчас под землю переносятся электросети. Параллельно улицы мостят натуральным рукельским камнем. Мы со своей стороны к подрядчику претензий не имеем. Работы ведутся под строгим контролем - нашим и жителей магалов, - подчеркнул заместитель начальника управления ЖКХ администрации города Мираббас Сеидов.

Во время реконструкции было обнаружено 15 старинных родников. "Многие из них заброшены и не функционируют. Их благоустроят, вернут им первоначальный вид, насколько это возможно, подведут к ним воду. Будут обновлены таблички с историческими наименованиями", - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В аулах Дагестана для питья и бытовых нужд издревле использовали воду горных источников, и до сих пор родники являются поставщиками воды в некоторых селениях республики. Склон горы в этом месте укреплялся подпорной стенкой, перед которой делали небольшой каменный или деревянный водоем. Родники обустраивали как в аулах (в крупных их, как правило, было несколько), так и на дорогах - для путников и проходящих стад.

В Дербенте сегодня самый известный - родник Шехсалах. Время постройки этого фонтанчика (начало XVIII века) определяют по сохранившимся на фасаде арабо-персидским надписям. Родник находится в очень живописном месте. Здесь по-прежнему можно набрать воды, даже в самую сильную жару она остается холодной.

Еще один проект, который реализуется в ходе благоустройства магальной части - создание нового общественного пространства над подземным водохранилищем X-XI веков вблизи Минарет-мечети и родника Хан-булаг. Это сооружение, сохранившееся почти в первозданном виде, является объектом культурного наследия федерального значения.

По размерам и конструкции водохранилище аналогично тому, что находится в цитадели. Прямоугольная (площадью 130 квадратных метров) и вытянутая с востока на запад цистерна имеет высоту более 10 метров. У сооружения стрельчатый свод с четырьмя арками, опирающимися на выступы-пилястры, которые делят помещение на шесть равных частей. В вершине свода два квадратных отверстия для забора воды. Водохранилище - уникальный образец средневековой архитектуры Дербента с характерными для арабского периода кладкой стен, изгибами арок и внутренним убранством.

Территория над водохранилищем вымощена рукельским камнем. Здесь уже разбиты клумбы с цветами. В дальнейшем поставят перильное ограждение, сделают входную группу, установят скамейки, проведут освещение. Площадка должна стать одной из туристических точек на карте города, так как отсюда открывается великолепный вид на величественную крепость Нарын-Кала.

Горожане и гости смогут увидеть, как старинное водохранилище обустроено внутри, полюбоваться тонкой каменной резьбой, которая была обнаружена на стенах совсем недавно специалистами городского отдела культурного наследия.

Тем временем

Дербент продолжает оставаться одним из самых популярных туристических объектов Дагестана. На днях главе муниципалиета Рустамбеку Пирмагомедову представили финальные варианты брендбука города. Их разработкой занимались сотрудники петербургского агентства. Они провели большое аналитическое исследование - опросили жителей и туристов, изучили литературу об исторических и архитектурных памятниках Дербента. Концепцию брендбука пришлось несколько поменять. Если в ранней версии паттерном служили узоры на городских стенах, то сейчас им стали семь древних дербентских ворот.