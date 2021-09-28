Арктические территории СЗФО войдут в систему мониторинга мерзлоты

В России создается государственная система мониторинга состояния вечной мерзлоты. Минприроды РФ разработало посвященный этому законопроект, который в ближайшее время будет внесен в Госдуму. В программу наблюдений войдут и арктические территории СЗФО.

В последнее время мерзлоту все чаще называют не вечной, а многолетней. Исследователи отмечают, что изменение климата и другие процессы приводят к подвижкам в мерзлых грунтах. А на них построены дома, социальные и промышленные объекты, да и без нового строительства не обойтись. По данным Минприроды, более 40 процентов оснований зданий и сооружений в зоне вечной мерзлоты уже имеют деформации.

При этом комплексных наблюдений за изменениями, которые происходят под землей в Арктике, сейчас не ведется. Хотя это считали необходимым еще в 1929 году, когда в СССР появилась комиссия по изучению вечной мерзлоты. Затем в проблемных регионах стали создавать мерзлотные станции - к примеру, в прошлом веке они работали в Воркуте и Амдерме.

Криолитозона с холодным подземельем занимает 65 процентов территории страны, в ней живут 15 миллионов человек. В СЗФО самый "ледяной" регион - Ненецкий округ. Многолетнемерзлые породы распространены в его центральной и северо-восточной частях. Их мощность в Большеземельской тундре в былые времена достигала 500 метров. Из-за подземного льда в регионе практически невозможно выращивать сельскохозяйственные культуры, любое строительство осложняется проблемами с водоотведением. Но, по данным ученых, мерзлота в НАО потихоньку отступает на север: с 1970 года ее граница переместилась примерно на полметра. И в перспективе это может создавать новые проблемы - с надежностью фундаментов.

Есть данные, что в Архангельской области мерзлота также медленно, но верно уходит с ее северо-востока, однако пока держится на северных архипелагах - Земле Франца-Иосифа и Новой Земле. В Коми ученые пришли к выводу, что многолетнемерзлые породы протаивают по всей территории распространения. В результате меняется рельеф, появляются болота и озера. Это негативно сказывается на прочности зданий, транспортной инфраструктуре, приводит к деформации дорожного полотна.

При этом мониторингом мерзлоты сегодня занимаются лишь отдельные научные организации и города вроде Норильска, где "поехавшие" здания уже приходится поддерживать специальными подпорками.

Комплексная государственная система наблюдений будет создана впервые. Ее базой станет наблюдательная сеть Росгидромета. Для полноценной системы наблюдений надо будет пробурить не менее 140 скважин глубиной до 30 метров и оснастить их специальными датчиками. С оборудованием проблем не возникнет: его производят на предприятиях Москвы и Омска.

Создание системы мониторинга пройдет в два этапа - пилотный и основной. На первом - с 2022 по 2024 год - будут разработаны технологии мониторинга на основе опыта тех пунктов наблюдений, которые работают на Шпицбергене, Северной Земле и Земле Франца-Иосифа. После дооснащения эти пункты войдут во всероссийскую систему, которая после 2024 года охватит всю криолитозону страны. На втором этапе - до 2030 года - будет дооборудовано еще 120 пунктов мониторинга Росгидромета.

Полученные данные позволят ученым прогнозировать последствия таяния мерзлоты и предотвращать аварии, подобные экологическому ЧП в Норильске, подчеркнул глава Минприроды РФ Александр Козлов.