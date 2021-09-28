Банкоматы превратятся в мини-офисы и вытеснят "пластик", уверены эксперты

В Великобритании за последние 18 месяцев отключенными оказались 13 процентов от общего количества банкоматов страны - об этом свидетельствует исследование некоммерческой организации по защите прав потребителей Which?, которое приводит издание Independent. Для британцев переход на электронные транзакции стал такой серьезной проблемой (небольшие торговые точки по старинке принимают только наличные), что пришлось вмешаться чиновникам. Недавно и в России крупнейший банк страны сократил число банкоматов - на 10 процентов за год. Это самое большое снижение за всю историю. Что ждет российских пользователей и стоит ли паниковать - рассказывают эксперты.

Конечно, полное исключение наличных из оборота, а именно такую глобальную задачу в теории ставят все финансовые институты мира, - задача трудоемкая, уверена Венера Шайдуллина, член экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологии ГД РФ. Часть пользователей по-прежнему не доверяет банкам, да и интернет-покрытие в некоторых отдаленных районах страны оставляет желать лучшего. Например, в мае 2021 года на Камчатке случился сбой в Сети, который повлек отключение всех терминалов оплаты. Отчасти поэтому порядка 20 миллионов россиян все еще предпочитает оплачивать курьеру заказ наличными, подсчитывает Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари". Однако саму тенденцию - постепенное умирание бумажных денег как таковых, уже не остановить, с ней нужно только смириться.

Поэтому там, где с интернетом и связью все в порядке, россияне с радостью заменяют наличные банковскими картами. Особенно это касается молодежи, которая преимущественно расплачивается смартфонами, а не "пластиком". Чтобы "подтянуть" удаленные населенные пункты, где банковские услуги представлены очень ограниченно, российские банки и финтехкомпании развивают сегмент виртуальных и цифровых банковских карт, которые не требуют физического присутствия и позволяют получить карту "по воздуху" непосредственно в свой электронный кошелек на смартфоне, говорит Михаил Попов, банкир, основатель TalkBank.

Еще одна опция для желающих снять деньги с карты без банкомата называется "сash-out" (в переводе с английского "вывод денег") - снятие наличных на кассах магазинов и в почтовых отделениях. Дополнительной помощью жителям небольших городов, где банкоматов все-таки не хватает, финансисты называют и систему быстрых платежей, которая позволяет делать мгновенные межбанковские переводы по номеру мобильного телефона.

Так или иначе, когда речь заходит о сокращении числа банкоматов, поясняют финансисты, то имеют в виду мегаполисы, где терминалов слишком много, а не те населенные пункты, в которых банкоматов и так не хватает. Однако этой оптимизации не стоит бояться, уверен Самаров Виталий, директор департамента развития сети терминалов самообслуживания СДМ-Банка. Решение заключается в том, что держатели карт могут пользоваться "устройствами" сторонних банков. Правда, возникает вопрос - будут ли готовы пользователи регулярно платить два-три процента комиссии со снимаемой суммы, если воспользуются устройством "неродного" банка.

Главная причина сокращения ясна: банкомат - это большие расходы на их приобретение и установку, техническое обслуживание, услуги инкассаторов и служб охраны и безопасности, в то время как перевод значительной части банковских услуг в интернет и мобильные приложения позволяет на всем этом сэкономить, просто отказавшись от части банкоматов и офлайновых отделений. Простейшее устройство с функцией снятия и приема наличных стоит до 500 тысяч рублей, если опций больше - его стоимость может достигать двух миллионов. И именно таких "умных" банкоматов со временем станет больше - они превратятся в полноценные центры самообслуживания, и одно такое продвинутое устройство сможет заменить целый офис. Растет доступный функционал банкоматов, они начинают открывать вклады, принимать заявки на кредиты, эмбоссировать (выпускать) карты, печатать выписки, уточняет Евгений Локтев, руководитель направления проектного офиса СКБ-банка. По словам эксперта, в будущем можно ожидать, что банки продолжат объединять свои банкоматные сети, сокращая количество устаревших моделей. Выстроившиеся в ряд банкоматы в торговых сетях могут быть с легкостью заменены одним-двумя устройствами, обслуживающими клиентов разных банков одновременно.

Поэтому поводов для паники нет - да, банкоматов может стать меньше, но их "ум" и внедренные функции биометрии позволят не только полностью отказаться от походов в отделение банка, но и отказаться от "пластика". Снимать деньги и проводить операции уже сейчас можно с помощью NFC-технологий и QR-кода.

Мнение

Артем Мацун, эксперт по банковским продуктам портала "Банки Сегодня":

- В период экономического кризиса 2008-2010 годов наблюдался планомерный рост числа банкоматов в России. Далее, уже в посткризисные годы, с 2011-го и вплоть до 2014-го, начался взрывной рост числа устройств в стране на фоне борьбы крупнейших банков за клиента. К 2014 году страна была перенасыщена устройствами, после чего началось снижение численности банкоматов. Поэтому сейчас в стране наблюдается рекордно низкая (с 2012 года) численность устройств. Вызвало ли это снижение какой-то дискомфорт у населения? Я думаю, что нет. По факту их столько и не надо. Тренд на снижение численности устройств сохранится, и к 2030-м годам мы вернемся к показателям 2011 года (150-155 тысяч устройств).

Ирина Андриевская, директор по коммуникациям финансового маркетплейса "Выберу.ру":

- Наличные деньги остаются индикатором стабильности экономической ситуации для массового потребителя. Люди в нашей стране по-прежнему предпочитают наличные в случае любой неопределенности - турбулентности на рынке и кризисов, например связанных с ограничениями во время пандемии. Несмотря на это, количество безналичных операций растет - сегодня люди в своих повседневных расходах в 24 раза реже пользуются наличными из банкоматов.

Тем временем

ЦБ рекомендовал банкам жестче контролировать пополнение карт через банкоматы и терминалы с функцией приема наличных, поскольку такую схему часто используют мошенники. Мониторинг банковских операций планируют применять ко всем входящим платежам, в том числе и к переводам через терминалы.