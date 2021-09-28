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28.09.2021 12:15

Что изменится с новой методикой определения расходов на ремонт авто

Текст: Игорь Юргенс (президент Российского союза автостраховщиков (РСА))
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 221(8572)
Обновленная Единая методика определения расходов на ремонт поврежденного транспортного средства вступила в силу 20 сентября 2021 года. Она позволит сделать механизм определения стоимости ремонта по ОСАГО более прозрачным для автовладельцев и будет способствовать снижению количества судебных споров по обязательной "автогражданке".

Так, методика регламентирует проведение общественного обсуждения каждой новой версии справочников на сайте РСА и конкретизирует источники информации о стоимости, позволяя учитывать также цены интернет-магазинов. Кроме того, ранее методика требовала формирования справочников по 13 экономическим регионам. Теперь средние цены на запасные части будут устанавливаться для каждого из субъектов Российской Федерации, хотя и ранее РСА проводил исследование цен на запчасти в магазинах во всех 85 субъектах страны.

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Напомним, что расчет стоимости восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства в рамках ОСАГО по справочникам средней стоимости производится с 1 декабря 2014 года. Справочники включают в себя информацию о средней стоимости запасных частей, материалов и нормочаса работ и подготовлены в соответствии с Единой методикой определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства, утвержденной Банком России. Применение Единой методики является обязательным для страховщиков или их представителей, экспертов-техников, экспертных организаций при проведении независимой технической экспертизы транспортных средств и судебных экспертов при проведении судебной экспертизы транспортных средств.

Согласно обновленной методике, справочники будут актуализироваться раз в три месяца вместо одного раза в полгода. Также уточняется порядок выбора марок транспортных средств, для которых производится расчет цен в справочниках: он будет осуществляться исходя из числа полисов ОСАГО по соответствующим транспортным средствам. Учет представленности марок ТС в регионах будет производиться исходя из числа полисов ОСАГО для данных машин в соответствующем регионе.

Теперь количество судебных споров по обязательной "автогражданке" снизится

Также методика уточняет порядок расчета стоимости годных остатков в случае полной гибели автомобиля, вводит обязательность инструментальной диагностики по дорогостоящим узлам (агрегатам), уточняет порядок использования расчетных систем окраски автомобилей, вводит необходимость идентификации транспортного средства, представленного на осмотр, и другие изменения.

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В то же время количество автовладельцев, которые недовольны выплатой по ОСАГО и готовы судиться со страховщиком, неуклонно снижается. Так, по итогам первого полугодия 2021 года количество судебных споров снизилось на 16 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 34,8 тысячи до 29,3 тысячи. При этом количество страховых случаев по ОСАГО из-за снятия коронавирусных ограничений в 2021 году за этот же период выросло на 16 процентов, с 0,96 миллиона до 1,12 миллиона. Эти результаты - итог конструктивной и последовательной работы страховщиков и Банка России над повышением качества урегулирования убытков по обязательной "автогражданке". Уверен, что новая методика станет еще одним шагом на этом пути, позволив сделать процедуру расчета стоимости ремонта по ОСАГО еще более прозрачной и понятной каждому автовладельцу, что позволит еще уменьшить количество судебных споров.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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