Что мешает развиваться мобильному общепиту

Рынок фудтраков, то есть ресторанов на колесах, в СЗФО ограничен нелегальным бизнесом и единичными игроками, работающими на частных земельных участках. Предприниматели готовы вкладывать деньги в развозной общепит, но они ждут зеленого света со стороны законодателей. Федеральный закон о нестационарной и развозной торговле, внесенный в Госдуму РФ три года назад, до сих пор не принят. Отсутствие четких правил игры мешает регионам регулировать мобильную торговлю и общепит на местах.

В Санкт-Петербурге в прошлом году планировали утвердить городскую нормативно-правовую базу для рынка развозного общепита: прописать требования к специальным локациям для фудтраков, обустроить несколько таких площадок и позволить ресторанам на колесах свободно курсировать между ними. Однако пока эта идея так и остается идеей.

- К сожалению, есть ощущение, что Санкт-Петербург решил подождать принятия федерального закона о развозной торговле, - комментирует ситуацию председатель cовета НП "Союз малых предприятий Санкт-Петербурга" Владимир Меньшиков. - Чтобы потом, если возникнут противоречия, не пришлось приводить местные нормы в соответствие с новым федеральным документом.

Тем временем отсутствие четких правил игры развязывает руки теневым игрокам рынка. Вблизи главных достопримечательностей Санкт-Петербурга работают нелегальные передвижные кофейни. Иногда их владельцам выписывают небольшие административные штрафы за предпринимательство без регистрации. Однако на следующий день дельцы вновь выходят на центральные городские улицы и площади.

- Это абсурд, когда в центре города, делающего ставку на туризм, кофе на свежем воздухе можно купить только у нелегалов, - продолжает Владимир Меньшиков. - В то же время владельцы фудтраков, которые функционируют в рамках закона, платят все налоги, дорожат своей репутацией, могут легально трудиться лишь на частных земельных участках.

Пока же в большинстве субъектов РФ мобильные торговые точки подчиняются тем же правилам, что и "неподвижные" павильоны и киоски

Конечно, разработать местные правила игры, которые устроят и чиновников, и игроков рынка развозного общепита, непросто. К примеру, не совсем ясно, как стимулировать кафе на колесах перемещаться между спецплощадками. Есть риск, что некоторые предприниматели не захотят покидать точки с хорошей проходимостью ни днем ни ночью. В результате город получит не мобильные рестораны, а классические "неподвижные" торговые объекты. Кроме того, дискуссионным является подход к распределению разрешений на развозную торговлю.

- На мой взгляд, такие разрешения необходимо разыгрывать на торгах. Принцип "победил тот, кто первым подал документы" здесь, как мне кажется, не уместен. Спрос будет очень серьезным, и выигрывать должны не самые расторопные, а те, кто принесет максимальную пользу городу. Бизнес-сообщество готово прорабатывать эти и другие вопросы с властями. Главное - принять принципиальное решение об утверждении городских правил игры вне зависимости от судьбы федерального закона, - подчеркивает Владимир Меньшиков.

Следует пояснить, что долгожданный законопроект носит рамочный характер. Он не обязывает местные власти развивать мобильную торговлю и общепит, а лишь утверждает понятийный аппарат и дает чиновникам новые инструменты взаимодействия с бизнесом. Так, кафе и магазинам на колесах, согласно законопроекту, не потребуется постоянная "прописка". Достаточно будет свидетельства об осуществлении развозной торговли.

Пока же в большинстве субъектов РФ мобильные торговые точки подчиняются тем же правилам, что и "неподвижные" павильоны и киоски. Фудтрак должен иметь место постоянного базирования, согласованное с муниципалитетом и включенное в схему размещения нестационарных торговых объектов. Хочешь переехать - собирай документы по второму кругу.

В Пскове проблему усугубляет обилие охранных зон объектов культурного наследия. Размещать НТО там нельзя, мобильные кафе и рестораны не исключение. В результате центральная часть города испытывает дефицит объектов туристического сервиса.

По мнению псковского бизнес-омбудсмена Аркадия Мурылева, областная администрация вправе принять региональный документ, который разрешит автолавкам и фудтракам работать без "прописки" и включения в схему НТО. Можно, не дожидаясь федерального закона, утвердить региональное свидетельство об осуществлении развозной торговли. И позволить владельцам свидетельства парковаться на любых площадках, если это не противоречит правилам дорожного движения.

- В прошлом году я направил такое предложение в областной комитет по экономическому развитию, - отмечает Аркадий Мурылев. - Отказа я не получил. Более того, в этом году администрация Пскова и областная администрация приступили к поиску специальных площадок для размещения фудтраков. Это немного другой путь, но лучше, чем ничего. Так или иначе, ни в какой нормативно-правовой акт обсуждение не вылилось. Нет согласованной позиции муниципалитета, региональных комитетов по экономическому развитию и по охране объектов культурного наследия.

Эксперт подчеркивает: ждать невыгодно. Оставляя свободной целую нишу ресторанного бизнеса и торговли, власть лишается налогов и рабочих мест.

- Развивая же это направление, мы не только устраним дефицит кафе и сувенирных лавок в центре Пскова, но и пустим новые автолавки в отдаленные малонаселенные поселки. Правда, мобильная торговля на селе требует дополнительных мер поддержки. В регионе существуют налоговые льготы для потребкооперации, но нет субсидий на покупку автолавок, оплату топлива. Этот вопрос также требует внимания, но для начала необходимо в принципе узаконить работу передвижных магазинов и кафе, - подводит итог Аркадий Мурылев.

В Калининградской области в этом году уже ввели субсидии на покупку автолавок для потребкооперации. Мера поддержки действует в Полесском, Багратионовском и Озерском городских округах. В этих муниципальных образованиях наблюдается максимальная концентрация поселков, удаленных от райцентров и дорог.

В каждом из пилотных округов потребительские кооперативы получат до 1,4 миллиона рублей. Субсидия позволит покрыть до 70 процентов затрат, связанных с покупкой новой автолавки. Озерчанам деньги уже перечислили. Конкурс на предоставление субсидии кооператорам из Багратионовского и Полесского округов пройдет до конца года.

- Согласно условиям предоставления субсидии, новые автолавки должны будут регулярно, не менее двух раз в неделю, приезжать в удаленные населенные пункты, - рассказывает заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли области Ирина Гракова. - Список этих населенных пунктов утвержден в постановлении правительства региона. В следующем году мы оценим эффективность новой субсидии, проверим, как выполняется требование о посещении отдаленных поселков. Затем примем решение о расширении географии меры поддержки, списка возможных получателей.

В период пандемийных ограничений региональный минэкопромторг разработал ряд мер поддержки для общепита. Вместе с тем хорошей альтернативой "стационарным" ресторанам, закрытым из-за коронавируса, могли стать мобильные рестораны и фастфуд. Но хода инициативе дать не удалось.

- Калининградские рестораторы разработали отличный совместный проект, связанный с фудтраками, мы были бы рады его поддержать, - продолжает Ирина Гракова. - Однако юридическое согласование такая мера поддержки не пройдет, пока в российском законодательстве в принципе отсутствует такое понятие, как фудтрак, отсутствуют требования к фудтракам и так далее. Мы с нетерпением ждем принятия федерального закона о нестационарной и развозной торговле, который эту ситуацию исправит. Калининградские рестораторы все еще готовы запускать интересные совместные мобильные проекты, регион готов их поддержать. Нужны только общие для всей страны правила игры, на которые мы сможем нанизывать региональные инициативы.

Прямая речь

(комментарий подготовлен сетевым изданием "Ямал-Медиа", Салехард, ЯНАО)

Гарик Кочарян, предприниматель, хозяин сырной лавки:

- У меня с регистрацией собственного дела в Салехарде сложностей практически не возникло. Собрал необходимые документы и отправил на конкурс. Есть определённые неудобства с арендой земли. Хоть мой магазин считается модульным сооружением и является мобильным, регулярно перевозить его с места на место не хочется. Это дополнительные затраты на разборку.

Если будет свобода передвижения, то в таком случае лучше приобрести лавку на колесах. Это здорово! Можно подстроиться под поток покупателей. Выбрать идеальное место, где товар будет пользоваться спросом. А так каждый раз вряд ли получится быть в числе лидеров, можно остаться без бизнеса. Поэтому идею с нестационарной передвижной торговлей полностью поддерживаю.