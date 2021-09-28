Фермеры начали развивать агротуризм, чтобы погасить убытки "от поля"

Деревенским жителям на Севере России становится все сложнее "кормить" горожан, хотя в Поморье, к примеру, урожай картошки в этом году значительно выше, а знаменитая "холмогорка" силы не утратила - дает по 15 ведер молока в день. Однако все, кто работает на селе, оказались между трех огней.

Архангельский фермер разводит овец не только на продажу. Туристы готовы платить, чтобы их погладить. Фото: Светлана Соболева

Поправка на Север

"С одной стороны, рост цен на молочную продукцию сегодня ограничен, с другой - подорожали стройматериалы, топливо и корма. С третьей - сократилась субсидия для производителей молока", - обозначил круг проблем вице-спикер парламента Поморья Александр Дятлов. Плюс - особые северные условия. В Арктике и на прилегающих территориях крестьяне всегда балансируют на грани: цена кормов и энергии выше, чем на Юге. А за короткое лето заготовить корма и вырастить овощи вдвойне труднее.

В итоге ухудшается качество продуктов: "Если в начале 2020 года рацион животных состоял из 20 компонентов, то сегодня из 14", - написали в областное собрание аграрии.

В Архангельской области, по данным регионального министерства АПК и торговли, фермеры выращивают 92 процента картошки и 95 процентов овощей. Это труд более 400 крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозкооперативов. И дело не только в картошке. Лишь земля и ферма позволяют прокормить семью на селе, а значит, и сохранить деревни за сотни километров от областного центра.

Но даже господдержка при северном раскладе, увы, погоду не делает. "Взял я грант "начинающий фермер" - 1,5 миллиона рублей. Составил смету. А цены на стройматериалы прыгнули в два раза! Что же мне, полхлева строить?" - спрашивает архангельский фермер.

Косите и платите

Для того чтобы увеличить доход "от сохи", архангельские мужики сели изучать основы агротуризма.

В деревне Левковка глава крестьянско-фермерского хозяйства Владимир Будейкин держит сорок козочек, которые в свободное от дойки время дают себя погладить приезжим горожанам. Само собой, не бесплатно. Во время экскурсий фермер рассказывает о сыроварении, проводит дегустации.

По словам Владимира, "гостевой доход" позволяет погасить издержки. И благодаря туристам удается быстро продать молоко и сыр. А людей приезжает все больше и больше.

И не только отдохнуть. В Пинежском районе с весны владельцы личных хозяйств зарабатывают на том, что предлагают туристам из Москвы и Петербурга выкосить траву, прополоть картошку. Гости платят, чтобы поработать!

Нестыковки в законе

Правда, на господдержку туризма аграриям рассчитывать сложно. "Есть нестыковки в законодательстве, - объясняет Дятлов. - Деньги на сельское хозяйство дают при увеличении поголовья скота, росте надоев. А если речь о туризме - это уже другое министерство и другие целевые показатели".

Кстати, проблему со стремительно дорожающими стройматериалами на Севере помогла бы решить льгота на заготовку древесины. По словам депутата, ее в регионе одно время ввели, но затем отменили. В итоге архангельские крестьяне, живущие в окружении леса, покупают его для хозпостроек на общих основаниях.

Есть, конечно, в Поморье и крепкие фермеры. Но и их удача нет-нет, да и упрется в проблему. Житель Шенкурского района Александр Карелин недавно открыл новую овечью ферму. А подтолкнула его к этому... пандемия. Пустующие дома в его деревне заполнили гости из городов. Мгновенно вырос спрос на молоко и мясо. Александр вместе с женой Еленой воспитывают семерых детей. Подали заявку на областной грант, добавили свои деньги и восстановили пустовавшую ферму, благо здание неплохо сохранилось.

"С продажей мяса проблем нет - все разбирают горожане, - рассказывает Александр. - В рестораны поставлять будем. Хочу в пять раз увеличить поголовье, сейчас у меня 57 овец. Главная проблема - организовать убойный пункт..."

Кстати, планы по агротуризму у фермера тоже есть. Он уже обустраивает дома для гостей.

У южан новый бизнес

Благодаря мягкому климату Юг России считается самым благоприятным для сельского хозяйства. Выращивание зерновых и масличных приносит неплохой доход. В принципе южанам не надо "от нужды" искать дополнительный заработок. Агротуризм для них - это просто новый вид бизнеса.

В последние годы появляются сельские отрасли, которые органично сочетаются с туризмом. Например, в 2018 году вышел закон, который разрешил фермерским хозяйствам производить вино из собственного винограда и продавать его. На Юге России сегодня настоящий бум фермерского виноделия. И практически все эти новые хозяйства зарабатывают на экскурсиях и дегустациях.

Например, Юрий Малик не просто восстановил казачьи виноградники XIX века, но и построил рядом с ними дегустационный зал и небольшие апартаменты для туристов. А сейчас достраивает отель.

Или еще один пример: несколько лет назад в России упростили законодательство по коноплеводству. В Ростовской области начались эксперименты по выращиванию технической конопли. Объемы пока небольшие, зато у туристов интерес огромный. Ростовчане специально приезжают на поля, чтобы воочию увидеть эти заросли до трех метров в высоту. И сделать селфи.

Остаться на земле

В том, что на селе развивается агротуризм, нет ничего плохого. Плохо будет, если фермеры начнут уходить "от земли".

Фермеры зарабатывают на том, что предлагают многочисленным туристам из Москвы и Петербурга выкосить траву, прополоть картошку, поставить самовар

"Одна из главных проблем в молочной отрасли - длинная окупаемость проектов и высокие ставки по кредитам. Обычно корова выходит на максимальный объем производства молока к пяти годам, - напоминает редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев. - До этого несколько лет вы будете только вкладывать деньги, не получая отдачи".

Без господдержки отрасль не поднять, считает эксперт. По его мнению, сейчас многое изменилось: "Стали доступными длинные и относительно дешевые кредиты". Что касается роста цен, которые "съедают" часть господдержки, то эта проблема существует, соглашается Дмитрий. Но считает: "Нужно быть готовым к форс-мажорам и закладывать их в проект".

Какая помощь сейчас в первую очередь нужна фермерам? "Сегодня они хотят отмены экспортных пошлин,- отвечает на этот вопрос эксперт. - Цены на продовольствие растут по всему миру. Но дорожают и удобрения, пестициды и сельхозтехника. Да, государство пытается сгладить ситуацию, договаривается о скидках с производителями удобрений, субсидирует покупку техники. Но это не всем компенсирует диспаритет цен".