Из Петербурга вылетят первые за шесть лет чартеры в Египет

Новости

В порту Темрюка произошел разлив нефтепродуктов 20:25
Дмитрий Чернышенко: На фундаментальные исследования направят 221 млрд рублей 20:19
Актер из "Кухни" и "Маргоши" Борис Тенин умер в 51 год 19:59
В ПФР назвали условия досрочной пенсии для ряда профессий 19:54
Усик жестко ответил критикам спортсменов из Украины за фото с россиянами 19:31
СК предъявил обвинение медикам из частной клиники, где умерла пациентка 19:16
Подписания документов по итогам встречи Путина и Эрдогана не планируется 19:11
Загруженность коечного фонда для больных COVID-19 на Дону достигла 90% 18:49
Лукашенко согласился провести референдум об отмене смертной казни 18:44
Власть в Киеве предлагает украинцам покупать тюрьмы вместо квартир 18:43
Искусственный интеллект назвал картину Рубенса "Самсон и Далила" подделкой 18:40
В России открывается первый Центр технологий и микрофабрикации 18:30
Мэр Оренбурга ушел в отставку 18:23
"Бриджертоны" стали самым популярным сериалом на Netflix 18:23
Под Ростовом на трассе М-4 "Дон" произошло столкновение 8 автомобилей 18:09
Умер фронтмен группы "Лига блюза" Николай Арутюнов 17:42
В Курской области кружки и секции перевели на дистанционный формат 17:42
В Москве арестован мужчина за нападение с топором на посетителей "Магнита" 17:24
В Москве осудили женщину, пытавшуюся продать 13-летнюю дочь в секс-рабство 17:16
На Урале мобильные ядерные комплексы "Ярс" вывели в полевые районы 17:12
Топливный союз спрогнозировал рост цен на бензин в октябре 16:55
Альянс AUKUS создаст дополнительную напряженность 16:54
В Москве открыли мемориальную доску сценаристу Валентину Ежову 16:46
В Прикамье ввели QR-коды для посещения массовых мероприятий 16:45
В Беларуси предложили провести отдельный референдум по смертной казни 16:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На экологичные дома дадут льготные кредиты
На экологичные дома дадут льготные кредиты
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
28.09.2021 19:19
Рубрика: Экономика

Из Петербурга вылетят первые за шесть лет чартеры в Египет

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Из Петербурга на египетский курорт Шарм-эш-Шейх 28 сентября отправится первый за шесть лет чартерный рейс, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Воздушных ворот Северной столицы", управляющей компании Пулково.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Авиакомпании стали возить на юг по низким ценам

Второй рейс, в Хургаду, запланирован на 30 сентября. Рейсы будут осуществляться египетским перевозчиком.

Это будут первые чартерные рейсы на египетские курорты после крушения самолета А321, который направлялся из Шарм-эш-Шейха в Петербург.

Россия тогда на шесть лет приостановила авиасообщение с Египтом. Прямые рейсы египетских городов с Москвой были возобновлены в августе.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Возобновление авиасообщения с Египтом

Главное сегодня

Су-27 сопроводил над Черным морем стратегический бомбардировщик ВВС США
Путин не исключил новых мер поддержки семей с детьми
Лукашенко согласился провести референдум об отмене смертной казни
В Свердловской области нашли мертвым пропавшего в лесу солдата
Жамнов до 12 октября предоставит ФХР состав своего тренерского штаба
Российские туристы стали выезжать в другие страны для вакцинации
Процедуру рефинансирования ипотеки могут упростить