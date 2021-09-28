Из Петербурга вылетят первые за шесть лет чартеры в Египет

Из Петербурга на египетский курорт Шарм-эш-Шейх 28 сентября отправится первый за шесть лет чартерный рейс, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Воздушных ворот Северной столицы", управляющей компании Пулково.

Второй рейс, в Хургаду, запланирован на 30 сентября. Рейсы будут осуществляться египетским перевозчиком.

Это будут первые чартерные рейсы на египетские курорты после крушения самолета А321, который направлялся из Шарм-эш-Шейха в Петербург.

Россия тогда на шесть лет приостановила авиасообщение с Египтом. Прямые рейсы египетских городов с Москвой были возобновлены в августе.