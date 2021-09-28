Почему на Северо-Западе обострился кадровый голод в лесной отрасли

В СЗФО и по всей России выросло число желающих работать в лесной отрасли - к такому выводу пришли специалисты Рослесинфорга и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Но пока это не помогло справиться с серьезным кадровым дефицитом, который отрасль переживает на протяжении ряда лет. В целом по стране вакансий в сфере ЛПК с начала года было предложено в два раза больше, чем резюме, а на Северо-Западе - в 1,3 раза.

При этом Петербург вышел на первое место в РФ по числу претендентов на "лесные" вакансии. В федеральном округе на его столицу приходится 41 процент соискателей. Вторую позицию с большим отрывом занимает Ленинградская область - восемь процентов, далее идут Поморье, Вологодчина и Карелия - по шесть процентов в каждом регионе.

Как сообщили "РГ" в Рослесинфорге, количество резюме в сфере лесной промышленности и деревообработки, опубликованных в регионах СЗФО за восемь месяцев этого года, уже на 45 процентов выше, чем за весь 2020-й. Самый высокий прирост кадров для лесной отрасли отмечают в Карелии (почти в два раза), Республике Коми (на 64 процента) и Архангельской области - на 59 процентов.

Но исследование также показало, что на Северо-Западе, как и по всей стране, в лесной отрасли сохраняется кадровый голод. В этом году на онлайн-платформе в СЗФО было опубликовано 3,7 тысячи вакансий для работников лесной индустрии, а резюме гораздо меньше - около 2900. Более половины специалистов-лесников требуется в Петербурге, Ленинградской области и Поморье. Особенно востребован производственный персонал.

Однако по сравнению с 2020 годом, когда спрос на работников превышал предложение в 1,7 раза, ситуация улучшилась - этот разрыв сократился.

Самая высокая зарплата в лесной отрасли в этом году достигла 170 тысяч рублей, а наименьшая - 22 600 рублей. В среднем по стране работодатели предлагают соискателям порядка 50 тысяч рублей. При этом в ЛПК стали зарабатывать на четверть больше, чем в 2019-м.

Сколько платят за работу в лесу на Северо-Западе? Оператору харвестера (лесозаготовительного комбайна) в Вологодской области готовы выплачивать 60-120 тысяч рублей в месяц, а в Поморье - до 150 тысяч. Водитель лесовоза в этих регионах сможет получать до 100 тысяч, инженер по отводу и таксации - от 92 тысяч, мастер на лесосеках - до 75 тысяч рублей. Инженеру лесного хозяйства за лесовосстановление на месте строительства линейных объектов обещают платить до 120 тысяч, при этом работать можно из дома. Есть и такие необычные вакансии, как сборщик мха, которому предлагают от 66 тысяч до 170 тысяч, и выгрузчик древесины из воды - от 30 тысяч рублей.

Работодатели предлагают соискателям порядка 50 тысяч рублей. Это на четверть больше, чем в 2019-м

Большинство работодателей предлагают заработок выше среднего по региону. Почему же отрасли пока не удается решить кадровую проблему?

- У сотрудников лесопромышленного комплекса достаточно сложные и специфические условия труда, - отмечает начальник управления организационного развития Рослесинфорга Эгле Куткайте. - Например, инженеры-таксаторы, которые исследуют леса, проводят в полевых условиях от трех до шести месяцев ежегодно. При этом очень важно, чтобы в отрасль приходили молодые специалисты.

На этом направлении также есть подвижки: по данным Рослесинфорга, за два года вырос интерес к работе в лесной индустрии среди молодых специалистов. Но в этом году они опубликовали 450 резюме на всю страну. А только в Архангельской области, по прогнозам, к 2028 году потребность в квалифицированных кадрах для лесной отрасли составит пять тысяч человек.

Еще одна причина кадрового дефицита в лесу - нехватка в стране профильных учебных заведений, подчеркивают эксперты. В этой ситуации крупные лесозаготовительные холдинги стали сами готовить кадры для своих предприятий на базе отраслевых вузов и колледжей. Порой бизнес даже берется за создание новых кузниц кадров. Так, группа компаний начала проектирование лесопромышленного колледжа на 1500 мест в Устьянском районе Поморья. Холдинг строит в регионе современный лесоперерабатывающий комплекс, на котором появится две тысячи новых рабочих мест, - кадры будут нужны как воздух.

В Республике Коми признали, что после реорганизации системы среднего профессионального образования в регионе стало практически негде готовить специалистов по лесному делу и лесовосстановлению. Особенно их не хватает в лесничествах, где зарплаты невысоки, а социальные гарантии и уровень технического обеспечения оставляют желать лучшего. В поисках выхода в регионе предложили запустить программу "Земский лесник" - по аналогии с мерами поддержки для докторов и учителей в глубинке.

Но регионы обещают не оставить один на один с проблемой: кадровое обеспечение отрасли вошло в принятую Стратегию развития лесного комплекса РФ до 2030 года.

Мнение

Александр Прихач, профессор кафедры социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС, доктор экономических наук:

- Проблема заключается прежде всего в недостаточной престижности и мотивированности работы в лесной отрасли. Необходимо поднять заработок низкооплачиваемых специалистов на надлежащий уровень, а возможно, и предусмотреть для них ряд льгот. В результате поднимется престиж профессии.

Кроме того, необходим беспристрастный анализ функционирования нашей лесной отрасли - с советских времен до настоящего времени. Все плюсы и минусы надо учесть в ее дальнейшем развитии.

Вероятно, было бы целесообразным расширить функционал лесников. Несколько лет идут разговоры о возвращении полноценного института лесничества. Правда, это упирается в существенные суммы - по некоторым оценкам, до 20 миллиардов рублей. Но в любом случае проблема существует, и необходимо привлекать аналитиков, специалистов для ее решения.