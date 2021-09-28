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28.09.2021 22:23
Рубрика: Культура

Необычный литературный киоск появился в Старой Руссе

Текст: Елена Николаева (Новгородская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 222(8573)
Необычный Литературный киоск появился в Старой Руссе. Новая точка книгообмена расположилась на главной пешеходной улице и стала центром притяжением туристов.
Литературный киоск расположился на главной пешеходной улице Старой Руссы и стал центром внимания. Фото: Анжела Мнацаканян Литературный киоск расположился на главной пешеходной улице Старой Руссы и стал центром внимания. Фото: Анжела Мнацаканян
Литературный киоск расположился на главной пешеходной улице Старой Руссы и стал центром внимания. Фото: Анжела Мнацаканян

Еще несколько недель назад на этом месте стоял заброшенный ларек, который не вписывался в концепцию обновленной Старой Руссы, которая получила звание "Литературный город России" и готовилась к празднованию 200-летия Достоевского. Организаторы проекта, "Российская газета" и газета "Старая Русса", при поддержке властей сумели превратить сооружение в "красивое место для добрых людей" - именно такая концепция легла в основу идеи Литературного киоска.

Фото: Анжелика Гурская/РГ
Почта России примет участие в проекте "Литературный киоск Старой Руссы"

В его оформлении использованы городские символы, фрагменты выставки рисунков и автографов Достоевского, которая в 2019 году была открыта при поддержке "Российской газеты" в Старорусской городской библиотеке. А также рисунки физика из подмосковного Долгопрудного Зои Криминской. Эти же изображения появились на почтовых открытках - специально к открытию киоска "Почта России" изготовила три тысячи бесплатных открыток. Их вместе с почтовыми марками раздавали прямо во время открытия киоска.

Идея проекта - продвигать чтение и воспитать поколение горожан, дорожащих культурным и литературным наследием.

- Мы хотим, чтобы люди оберегали это наследие и с гордостью демонстрировали его гостям нашего города, - признался главный редактор газеты "Старая Русса" Денис Комаров.

А глава Старорусского муниципального района Александр Розбаум рассчитывает на то, что Литературный киоск станет обязательным пунктом программы для туристов и жителей города:

- В нем есть модная сейчас селфи-зона, оформленная в ретростиле. Венское кресло, столик с абажуром, а также бюсты писателей, имена которых связаны с литературными традициями нашего города. Мы ждем, что киоск станет местом притяжения, знакомства и общения любителей литературы.

Известный новгородской писатель, историк Виктор Смирнов, чьи книги в числе многих других собрали для первого дня работы киоска петербургские журналисты, считает, что создание киоска - пусть маленький, но правильный шажок к возвращению России статуса самой читающей страны:

- Провинция всегда много читала, сам неспешный ритм жизни здесь располагает к раздумьям. Надеюсь, что такие литературные проекты появятся и в других провинциальных городах России.

В первый же день работы киоска у книжных полок собрались многие любители чтения. Им понравилась идея, и они уже называют это маленьким книжным раем. "Как долго будет работать киоск?" - волновалась одна из посетительниц. И за организаторов ей ответил мужчина, выбиравший книги: "До 300-летия Достоевского!" Пусть так и будет.

В регионах Культура Литература Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область

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