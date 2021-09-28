Цены в номерах люксовых отелей Петербурга сравнялись с дворцами Парижа

Переночевать в люксовом отеле Петербурга стоит столько же, сколько в парижских дворцах. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой компании JLL, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования.

В частности, цена ночи в прошедшем сезоне в самых дорогих гостиницах Петербурга достигала 88,6 тысяч рублей. Для сравнения, в отеле "Крийон" на площади Согласия в Париже, одном из самых знаменитых дворцов-отелей мира, переночевать можно в среднем за 80 тысяч в пересчете на рубли.

В Москве в пятизвездочных гостиницах средневзвешенная цена номера составила 28,9 тысяч рублей.

Высокие цены на люксовые номера в Петербурге можно объяснить двумя факторами. Во-первых, после годового перерыва, вызванного пандемией, в городе вновь стали проводиться крупные форумы. В начале лета Северная столица приняла ПМЭФ, также в течение сезона состоялись еще ряд крупных конгрессов, которые лично посещали топ-менеджеры крупных компаний.

Во-вторых, город принял матчи чемпионата Европы по футболу, что также повысило загрузку отелей, в том числе и люксовых.

В целом в сезон в Петербурге в гостиницах всех классов заполняемость номеров составила 51 процент, что вдвое выше, чем летом прошлого года.