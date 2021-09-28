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28.09.2021 15:52

Объем свободного предложения площадей приблизился к нулю

Текст: Ян Гриневич (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 221(8572)
По результатам первого полугодия 2021 года объем ввода новых складских объектов за год снизился почти в пять раз, при этом объем свободного предложения снизился на 80 процентов и приблизился к нулю, посчитали аналитики Knight Frank.

И несмотря на то что склады активно строятся, новые объекты не закроют потребности рынка - виной тому резкое увеличение стоимости строительных материалов. Перенеслись сроки ввода или временно приостановилось строительство. Средняя стоимость строительства складов за год увеличилась на 23 процента в связи с ростом цен на материалы. Например, согласно оценкам аналитиков, стоимость некоторых марок стали на рынке Санкт-Петербурга с декабря 2020 года выросла на 63 процента. Одним из драйверов для ее повышения послужил дефицит материала, вызванный девальвацией рубля на 20 процентов за 2020 год, что позволило местным производителям с большей выгодой экспортировать металл за границу. С конца прошлого года цена стали на рынке увеличилась в два раза, уточняет директор по развитию завода металлоконструкций "Аполло" Радик Сахапов. При этом крупные трейдеры уже предупреждают о грядущем подорожании, спровоцированном ростом активности в строительстве: проекты, которые замораживались из-за роста цен, стали дореализовывать.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
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В Санкт-Петербурге в декабре 2020-го - январе 2021 года больше всего подорожала арматурная сталь - рост составил почти 30 процентов. К концу второго квартала 2021 года стоимость профилированного листа, применяемого для конструкций кровли, вдвое превысила показатели декабря 2020 года. Помимо металлопроката, наибольший прирост стоимости показал минераловатный утеплитель, цена которго выросла на 20-40 процентов к январю. Также к августу 2021 года стоимость квадратного метра сэндвич-панелей почти вдвое превысила цену четвертого квартала 2020 года, показав рост на 91 процент. Карьерный песок в Ленинградской области за прошедшие 12 месяцев подорожал на 77 процентов, бетон в первом полугодии 2021 года увеличился в цене на 37 процентов. Рост стоимости бетона и металла повлиял на изменение стоимости железобетонных свай, которые прибавили в цене 65 процентов за прошедшие 12 месяцев. В целом за 2020 год стоимость строительства подросла на 20 процентов, в этом - уже на 12 процентов. Ряд экспертов оценивает подорожание в 50 процентов за год - это самый высокий показатель за последние пять лет.

Арендные ставки за год выросли на 24 процента, отреагировав на дефицит складов

Интересно, что чаще всего до окончания ввода нового объекта половина его площадей уже будет арендована, подсчитывают аналитики. Несмотря на спрос, инвесторы не спешат вкладываться в склады и строить спекулятивные объекты, которые просто закрывают потребности рынка, а не возводятся под конкретного клиента. Стоимость кредитования растет, что сводит к нулю доходность объектов. Стимулировать строительство сможет только рост арендных ставок.

Кстати

Главный тренд в мире - увеличение размеров складов. Причина тому - дороговизна земли, которая составляет до 50 процентов стоимости постройки. Другая тенденция - расположение складов ближе к городу - для сокращения времени доставки товара клиенту. Поэтому не исключено, что бывшие неудачные по концепции (но успешные по расположению) торговые центры и промышленные помещения вскоре начнут сдавать в субаренду и переформатировать под новое назначение.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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