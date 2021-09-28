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28.09.2021 14:41

Регионы СЗФО получили более четырех миллиардов рублей на ремонт дорог

Текст: Ульяна Вылегжанина (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 221(8572)
Все субъекты РФ, кроме столицы, получили дополнительные средства в рамках ведомственной программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения". Речь идет о 30 миллиардах рублей. Деньги, выделенные из резервного фонда федерального правительства, помогут привести в нормативное состояние более двух тысяч километров российских дорог. Регионы Северо-Западного федерального округа получат в общей сложности более четырех миллиардов рублей.

Росавтодор и областные власти заключили соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов. Деньги довели до всех субъектов. Средства направят на ремонт свыше одной тысячи дорожных объектов, в том числе социально значимых трасс и магистралей. Работы стартовали, в некоторых регионах они завершатся в ближайшее время.

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Так, Вологодская область получила полмиллиарда рублей. Большая часть средств пойдет на ремонт автомобильной дороги Тотьма - Никольск в Никольском районе. Это важный для региона объект, соединяющий между собой сразу три районных центра. Строители уже уложили выравнивающий слой асфальта, сейчас они укладывают верхний асфальтобетонный слой. Сдать участок планируют в конце октября.

Кроме того, трансферт позволит отремонтировать две дороги в Вологодском районе: Кузнецовка - Большое Село - Антоново и Кубенское - Северная Ферма. Они также являются социально значимыми, поскольку позволяют жителям более 20 населенных пунктов с комфортом добираться до областного центра.

Привести в нормативное состояние эти объекты в регионе планировали и ранее, до решения федерального центра о выделении средств из резервного фонда на ремонт дорог. Однако трансферт позволил ускорить работы.

- Благодаря выделению Вологодской области дополнительных федеральных средств в размере 500 миллионов рублей мы приведем в порядок 33 километра региональных автодорог уже в текущем году, а не в следующем, как было запланировано ранее, - отмечает начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта региона Андрей Накрошаев.

Во многом мероприятия, запланированные в рамках ведомственной программы Росавтодора, дополняют мероприятия национального проекта "Безопасные качественные дороги" (БКД). К примеру, в Вологодской области дорогу Тотьма - Никольск поэтапно восстанавливают в рамках нацпроекта с 2019 года. Полностью ремонт трассы завершится в 2023 году.

В Калининградской области на средства БКД в текущем году модернизируют два участка дороги Полесск - Большаково общей протяженностью 12 километров. Ремонт этой же дороги продолжится благодаря дополнительному финансированию. Всего самый западный российский регион получил из резервного фонда 200 миллионов рублей.

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- С учетом дополнительных средств мы сможем отремонтировать еще 18 километров дороги, - рассказывает министр развития инфраструктуры Калининградской области Евгения Кукушкина. - Контракт по этому участку заключен в конце августа, завершить работы планируется до конца года.

В Карелии продолжится ремонт нескольких участков трассы Олонец - Питкяранта - Леппясилта с 73-го по 155-й километр. В рамках национального проекта эти мероприятия должны были стартовать только в следующем году.

Дорога расположена между двумя федеральными трассами, она пользуется популярностью и у жителей республики, и у туристов. Это одна из трасс, по которой можно добраться до горного парка "Рускеала", переживающего в последний год настоящий туристический бум. Стоимость ремонта объекта составит порядка 290 миллионов рублей. Всего же Карелия получила 350 миллионов.

А самый крупный среди регионов Северо-Запада трансферт предоставили Санкт-Петербургу - 900 миллионов рублей. Благодаря поддержке федерального центра в городе не менее чем на 60 километров увеличится протяженность автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям.

Прямая речь

Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства РФ:

- Президент дал поручение дополнительно выделить регионам на ремонт автодорог 30 миллиардов рублей. Эта поддержка дала импульс строительству с опережением запланированных сроков. Указанные средства были оперативно доведены до субъектов.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область СЗФО Вологодская область СЗФО Калининградская область СЗФО Карелия СЗФО Ленинградская область

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