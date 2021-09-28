Северный театральный фестиваль представил спектакль о жителях Сыктывкара

В Сыктывкаре в эти дни проходит Северный театральный фестиваль. Молодежный театр Коми представил на нем документальный спектакль "СКТВКР" - о городе Сыктывкаре. Это совместный проект Молодежки и Академического театра драмы им. В Савина. Режиссер Максим Соколов из Санкт-Петербурга поставил во время пандемии документальный спектакль, вербатим (построен на реальных монологах обычных людей). Постановка пользуется в городе успехом, вошла во внеконкурсную программу фестиваля "Золотая Маска" - "Маска Плюс", в марте ее сыграли в Москве.

Актеры выходят на сцену, заполненную водой (примерно по щиколотку) и рассказывают:

- Я живу на улице Карла Маркса. Я люблю свой район… А я живу в районе Кировского парка, я люблю свой район… Я живу в "Орбите", я люблю свой район… Мой район - самый лучший, я живу на улице Пушкина…

Рассказывают про то, как едут на поезде в Москву. Как не ходят автобусы - не дождаться. Житейские истории. Воспоминания из детства:

- Мне 8 лет, я помню, как развелись мои родители.

- Мне 5 лет, мы переехали в новый город - Сыктывкар.

О городе:

- Это северный город, везде гололед, страшно ходить.

- Сыктывкар - маленький город, не все хотят оставаться жить здесь.

- На севере живут нормальные люди, добрые, отзывчивые. Я 42 года отдал предприятию, солидный срок.

- Я не хочу уезжать из Сыктывкара. Это небольшой, родной мне город. Он специфичен. Развлечений тут немного.

А на экране - цифры: сколько человек проживало в городе, сколько уехало из него - и куда.

После спектакля "РГ" задала вопросы режиссеру и актрисам.

С чего началась работа над спектаклем?

Максим Соколов, режиссер и художник спектакля: С выбора материала. Этот спектакль планировался на открытие Молодежного театра. Требовалось что-то, что будет отличаться от репертуара академического театра драмы, с которым Молодежный сейчас делит здание. Нужно было начать работу по поиску своего стиля, способа работы и отразить важные для театра вещи в самом первом спектакле, на который, по идее, устремится молодежь как основная аудитория. Обсудив разные варианты, в итоге решили создать материал самостоятельно, выстроить спектакль на месте, вырастить его из контекста, среды, которая и получила свое название "СКТВКР". Классно, что теперь это сочетание букв ушло в народ и теперь его пишут даже те, кто не был на спектакле.

Я спрашивал, как называют Сыктывкар местные жители. Мне ответили: "Сык". Ну как это? Даже не помню, как появилось это "СКТВКР", но, мне кажется, что это - перезапуск, новый взгляд на название города, может быть, даже молодежный бренд. И еще это сочетание букв - как особый "ген" людей, которые здесь живут, черта характера, выработанная тяжелыми условиями севера.

Елена Янкова, заслуженная артистка Республики Коми: Это был необычный эксперимент. Очень интересно шла работа. Мы брали интервью у разных людей: своих близких, соседей, знакомых, у зрителей театра, прохожих на улице. Например, актриса Юлия Экрот (история медицинской сестры, ухаживающей в больнице за ребенком), записала рассказ своей дочки, которая училась в медучилище. Мы и в школы ходили, и в музеи, слушали ребят, записывали.

Я долго не могла найти свою историю, а потом как-то сели с мужем (он актер нашего театра), начали вспоминать - и вспомнили случай из жизни, когда он служил в армии, про пожар в доме. Дальше режиссер слушал наши рассказы, выбирал интересные истории, а их было очень много! Важно, чтобы не было вранья, все точно, правдиво - и о жителях Сыктывкара.

А уж пространство, в котором мы играем - бассейн с водой, да еще и с огнем, - такого у нас в театре точно никогда не было.

Каждый спектакль проходит по-разному. Сегодня одна девушка крикнула из зала: "И я там была!" А бывает, мы руки поднимаем, и все вдруг поднимают, как мы. По-разному звучат наши отрывки, по-разному реагируют на них зрители. Спектакль не стоит на месте, фундаментально, в жестких рамках, он в движении, течет, как эта вода. Может, потому что это наши родные монологи, истории, про наш город, наши родные места.

Елена Аксеновская, актриса: Это было очень увлекательно, захватывающе! Не было пьесы, сценария, спектакль сочинялся во время репетиций. Режиссер нас удивил! Сначала предложил нам познакомиться, рассказать историю - о себе или выдуманном человеке. Дальше мы должны были рассказать ему - один на один - про свой хороший день. Я рассказала смешную историю про котов (мы во время отпуска строим дом в деревне и котов берем туда с собой). После моего рассказа Максим сказал: "Вы - Русалка". Неожиданно. А когда на сцене появилась вода, это вообще было что-то сногсшибательное. Такого драйва во время работы я еще никогда не испытывала, просто купаюсь - в прямом и переносном смысле.

К слову

Максим Соколов поставил в Молодежном театре Коми еще один спектакль - "Идиот" (исследование романа Ф.М. Достоевского). Этой постановкой открыли второй сезон.