Суд запретил ездить пьяным на мотоблоке

"Вечером 8 августа 2021 года около дома N 5 на Центральной улице в с. Никольское Кадуйского района Вологодской области 63-летний Геннадий М., не имея права управления транспортными средствами, в состоянии алкогольного опьянения управлял мотоблоком без государственного регистрационного знака", - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.
При рассмотрении дела пенсионер пояснил, что в тот день выпивал, вечером поехал на мотоблоке в магазин, что в полутора километрах от его дома, где его и задержали сотрудники ГИБДД. Дополнил, что водительских прав не имеет, транспортным средством мотоблок не считает. Сказать, что в его доводах совсем не было логики, конечно, неправильно. Однако поскольку это была пьяная логика, она автоматически оказалась вне закона.
"Мировой судья принял во внимание, что в соответствии с Правилами дорожного движения РФ, транспортным средством является устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем, - пояснили в объединенной пресс-службе судов региона. - Под механическим транспортным средством понимается транспортное средство, приводимое в движение двигателем. Термин распространяется на любые тракторы и самоходные машины".
Изначально мотоблок и вправду не создавался для того, чтобы не нем ездить. Это не рабочая лошадка, а скорее, гордый буйвол, который не любит ходить под седлом. Тем не менее седлают нынче и буйволов: умельцы приноровились соединять мотоблок с тележкой.
Юристы подтверждают: еще не придуманы права для таких болидов. Однако на дороге гражданин, следующий верхом на двигателе, автоматически превращается в участника дорожного движения. Со всеми вытекающими последствиями. Это значит, что водитель обязан соблюдать правила, например, не превышать скорость. Хотя на мотоблоке получить такой штраф надо постараться: максимальная скорость тележки с двигателем, как правило, составляет 15-20 километров.
Теоретически инспектор ГАИ может поинтересоваться, знает ли водитель тележки ПДД. Подтвердить это можно, предъявив водительские права. Поскольку специальных прав для мотоблоков нет, эксперты рекомендуют брать с собой обычные права: на вождение автомобиля или мотоцикла, у кого что есть. И само собой, садиться нетрезвым на мотоблок - непозволительно. Иначе можно заехать прямиком в кутузку, как это сделал пенсионер из Вологодской области.
Вообще, золотое правило: пьяному надо держаться подальше от техники. От любой. И других пьяных надо отгонять: это обязанность человека с правами. В той же Вологодской области водитель экскаватора, 32-летний Евгений П., дал помахать ковшом на экскаваторе своему пьяному другу. Как-то вечером на базе выпивали вместе, другу захотелось поуправлять грозной машиной, экскаваторщик не отказал. Но вышла незадача: товарищ неудачно нажал на рычаг и повернулась платформа противовеса, которая зацепила несколько машин. В итоге суд лишил экскаваторщика на полтора года прав и оштрафовал на 30 тысяч рублей за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.