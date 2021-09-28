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28.09.2021 03:33
Рубрика: Происшествия

Суд запретил ездить пьяным на мотоблоке

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 221(8572)
Суд в Вологодской области отправил на 10 суток под административный арест пенсионера, который пьяным прокатился на мотоблоке. Мужчина был уверен, что столь смешное средство передвижения не попадает под строгие требования закона. Но это оказалось ошибкой.

"Вечером 8 августа 2021 года около дома N 5 на Центральной улице в с. Никольское Кадуйского района Вологодской области 63-летний Геннадий М., не имея права управления транспортными средствами, в состоянии алкогольного опьянения управлял мотоблоком без государственного регистрационного знака", - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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При рассмотрении дела пенсионер пояснил, что в тот день выпивал, вечером поехал на мотоблоке в магазин, что в полутора километрах от его дома, где его и задержали сотрудники ГИБДД. Дополнил, что водительских прав не имеет, транспортным средством мотоблок не считает. Сказать, что в его доводах совсем не было логики, конечно, неправильно. Однако поскольку это была пьяная логика, она автоматически оказалась вне закона.

"Мировой судья принял во внимание, что в соответствии с Правилами дорожного движения РФ, транспортным средством является устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем, - пояснили в объединенной пресс-службе судов региона. - Под механическим транспортным средством понимается транспортное средство, приводимое в движение двигателем. Термин распространяется на любые тракторы и самоходные машины".

Изначально мотоблок и вправду не создавался для того, чтобы не нем ездить. Это не рабочая лошадка, а скорее, гордый буйвол, который не любит ходить под седлом. Тем не менее седлают нынче и буйволов: умельцы приноровились соединять мотоблок с тележкой.

Юристы подтверждают: еще не придуманы права для таких болидов. Однако на дороге гражданин, следующий верхом на двигателе, автоматически превращается в участника дорожного движения. Со всеми вытекающими последствиями. Это значит, что водитель обязан соблюдать правила, например, не превышать скорость. Хотя на мотоблоке получить такой штраф надо постараться: максимальная скорость тележки с двигателем, как правило, составляет 15-20 километров.

Пенсионер в тот вечер выпивал, а потом поехал в магазин на своей мототележке и попал под арест

Теоретически инспектор ГАИ может поинтересоваться, знает ли водитель тележки ПДД. Подтвердить это можно, предъявив водительские права. Поскольку специальных прав для мотоблоков нет, эксперты рекомендуют брать с собой обычные права: на вождение автомобиля или мотоцикла, у кого что есть. И само собой, садиться нетрезвым на мотоблок - непозволительно. Иначе можно заехать прямиком в кутузку, как это сделал пенсионер из Вологодской области.

Вообще, золотое правило: пьяному надо держаться подальше от техники. От любой. И других пьяных надо отгонять: это обязанность человека с правами. В той же Вологодской области водитель экскаватора, 32-летний Евгений П., дал помахать ковшом на экскаваторе своему пьяному другу. Как-то вечером на базе выпивали вместе, другу захотелось поуправлять грозной машиной, экскаваторщик не отказал. Но вышла незадача: товарищ неудачно нажал на рычаг и повернулась платформа противовеса, которая зацепила несколько машин. В итоге суд лишил экскаваторщика на полтора года прав и оштрафовал на 30 тысяч рублей за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

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