В Архангельской области экс-приставы пойдут под суд за хищения

В Заполярье двое бывших судебных приставов-исполнителей и их знакомые пойдут под суд. Их обвиняют в мошенничестве и фальсификации доказательств, сообщили в пресс-службе прокуратуры Архангельской области.

По версии следствия, с сентября 2015 года по июль 2019 года предприимчивые приставы организовали мошенническую схему хищения денежных средств, взысканных с физических лиц.

Для этого они фальсифицировали доказательства по гражданским делам. Знакомые приставов заключали фиктивные договоры займов, по которым должностные лица якобы давали гражданам деньги в долг. Суд, введенный злоумышленниками в заблуждение, на основании сфальсифицированных документов выносил судебные приказы о взыскании задолженности с потерпевших.

В рамках исполнительных производств, незаконно возбужденных на основании судебных приказов, с 40 граждан незаконно взысканы и похищены около двух миллионов рублей. Кроме того, один из обвиняемых незаконно получил в банках кредиты на общую сумму более 1,8 миллиона рублей.

В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемых наложен арест. В ближайшее время материалы дела будут направлены для рассмотрения в Октябрьский районный суд Архангельска.