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28.09.2021 11:04

В Петербурге модернизируют первичное звено здравоохранения

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 221(8572)
Петербургские поликлиники, офисы врачей общей практики и женские консультации получили уникальный шанс сделать качественные ремонты и приобрести современное дорогостоящее оборудование - в том числе для проведения рентген-исследований, флюорографии, маммографии, УЗИ.?Это стало возможным благодаря программе "Модернизация первичного звена здравоохранения Санкт-Петербурга на 2021-2025 годы", под которую предусмотрен рекордный для поликлинической сети бюджет - 21 миллиард рублей.

Как пояснил "РГ" Дмитрий Лисовец, председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, 21 миллиард - сумма, рассчитанная на пять лет. Из них 49 процентов - из бюджета федерального, 51 процент - городского. Основная часть средств - примерно 16 миллиардов будет направлена на оснащение медицинским оборудованием, остальное - на капремонт.

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- Рассчитываем, что к концу программы модернизации в 2025 году у нас останется не более трех процентов площадей, которые будут нуждаться в капремонте. Для сравнения: сейчас этот показатель 15 процентов. И не более 10 процентов оборудования будет иметь срок эксплуатации 10 и более лет. Сейчас он составляет 30 процентов, - подчеркнул Дмитрий Лисовец. В программе участвуют все 18 районов города.

Отметим, что с 2019 года в поликлиническом звене внедряются бережливые технологии, призванные улучшить организацию оказания медпомощи, сберечь время пациента, избежать очередей и долгого ожидания.

Понятно, что пандемия внесла свои печальные коррективы, и были периоды, когда поликлиники совсем не справлялись с возросшей нагрузкой. Однако во многих поликлиниках продолжало стоять устаревшее, часто ломающееся оборудование, сами помещения производили порой удручающее впечатление. Сейчас обещают, что ситуация изменится.

- Программа направлена на то, чтобы любая поликлиника - хоть в центре, хоть в новостройках - обладала бы равными возможностями по оказанию всех необходимых медицинских услуг. Чтобы обратившись в абсолютно любую поликлинику, пациент получил бы и одинаковую доступность медпомощи. Понятно, что сделать совсем одинаковой невозможно. Многое зависит от конкретного врача. Но, по крайней мере, поликлиника должна иметь необходимое современное оборудование. Кстати, проект затрагивает и кадровые вопросы, - подчеркнула Лариса Соловьева, начальник отдела по организации амбулаторной помощи комитета по здравоохранению.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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