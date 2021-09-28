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28.09.2021 16:53

В Поморье застройщикам дадут землю в обмен на строительство соцобъектов

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 221(8572)
В Поморье строительные компании передадут часть квартир в государственную собственность, а в обмен получат землю на внеконкурсной основе. Такая же практика начинает применяться в Архангельске и в отношении социальных объектов: бизнес будет строить их за свой счет, передавать государству, а взамен сможет брать в аренду землю под жилые комплексы без аукциона.
Жилье перейдет в государственную собственность, а затем - в муниципальную. Фото: Николай Гернет Жилье перейдет в государственную собственность, а затем - в муниципальную. Фото: Николай Гернет
Жилье перейдет в государственную собственность, а затем - в муниципальную. Фото: Николай Гернет

В сентябре в правительстве региона принято решение, что первые 240 "коммерческих" квартир будут переданы жителям Архангельска и Северодвинска: именно здесь в прошлом веке строились сотни деревянных бараков - "времянок", превратившихся в постоянное жилье для десятков тысяч северян.

Фото: iStock
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Проблема в том, что госпрограммы по переселению не успевают за темпами прироста "аварийки" в Архангельской области. Всего в регионе почти миллион квадратных метров такого жилья. В целом на его расселение необходимо более 23 миллиардов рублей - это примерно четверть бюджета Поморья. Но жилье требуется сегодня: в Архангельске за последние три месяца сошли со свай шесть домов. Люди, живущие в бараках, прислушиваются к каждому скрипу, чтобы успеть спасти себя и детей. Наиболее опасны 130 деревяшек - они могут "отправиться в путь" в любой момент.

Для экстренного решения проблемы в декабре 2020 года была принята специальная программа по переселению архангелогородцев из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения. Она действует параллельно с основной программой, которая до 2025 года должна предоставить жилье более чем 27 тысячам северян.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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В "экстренную" вошли 129 зданий: столица "аварийного жилья" СЗФО получила на их расселение более 196 миллионов рублей, из которых большая часть выделена региону федеральным бюджетом после обращения губернатора Архангельской области Александра Цыбульского к президенту РФ. На эти средства планируется приобретать квартиры, первые 24 аукциона на их закупку только что завершились. Вместе с тем для экстренного переселения людей из опасных квартир необходимо значительно больше ресурсов.

Именно поэтому весной архангельские депутаты приняли законопроект, который позволит вовлекать в процесс переселения "аварийки" строителей коммерческого жилья.

Госпрограммы по переселению не успевают за темпами прироста "аварийки" в Поморье

- В этом году в областной закон "О государственной политике в сфере инвестиционной деятельности" были внесены изменения: земельные участки для строительства инвестор может получить в аренду без торгов. Но при этом он должен построить в одном месте не менее 20 тысяч квадратных метров жилья и передать региону не менее семи процентов его площади, - говорит депутат парламента Поморья Александр Фролов. - Девелопер предоставляет свой инвестпроект на утверждение комиссии по инвестиционной политике и развитию конкуренции при губернаторе Поморья: она предоставляет ему статус масштабного, что позволяет получить землю и начать возведение домов.

Фото: iStock
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На территории СЗФО подобный опыт "вовлечения" бизнеса в государственные проекты использовался в Карелии и Ленинградской области, но в Архангельской он внедряется впервые, поэтому законопроект дорабатывался, в него вносились изменения. Так, первоначально планировалось, что инвесторы будут передавать государству 10 процентов площади, при этом в одном месте они обязаны построить не менее 40 тысяч квадратных метров. Но в архангельской агломерации сложно найти территории для такой масштабной застройки. В итоговом варианте, после консультаций со специалистами и бизнесом, парламентарии "смягчили" цифры законопроекта.

Кстати, выделять квартиры из семипроцентного фонда планируется не только тем, кто обитает в "аварийках": сегодня в Архангельской области не обеспечены жильем более двух тысяч детей-сирот, они тоже будут справлять новоселье в "коммерческих" домах.

Алгоритм разработан: вначале жилье переходит в государственную собственность, затем - в муниципальную, а далее муниципалитеты заключат с северянами договоры социального найма. Это важно - в предоставленные государству квартиры дети-сироты, а также жители деревяшек смогут заселяться только на таких условиях, в собственность они передаваться не будут.

Фото: Пресс-служба строительного холдинга "Термодом"
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В сентябре первым четырем инвестиционным проектам присвоен статус масштабных: в целом по ним будет построено жилье для северян суммарной площадью 130 тысяч квадратных метров. Общий объем инвестиций составит 6,5 миллиарда рублей.

По информации инвесторов, ввод в строй первого жилого комплекса из трех девятиэтажек запланирован на 2025 год, а так как дома будут сдаваться поэтапно, жители "аварийки" смогут справить новоселье раньше.

Важно также, что во время строительства этих домов в Архангельске и Северодвинске будут создаваться новые рабочие места. По информации одного из застройщиков, всего он планирует задействовать в проекте 2,9 тысячи человек.

Тем временем

Не так давно в Поморье одобрен еще один масштабный инвестиционный проект: согласно ему застройщик планирует возвести в округе Майская Горка 10 многоквартирных домов, землю для которых он сможет получить в аренду на внеконкурсной основе. Взамен - обязательство построить в Архангельске социальные объекты. Как рассказал "РГ" глава Архангельска Дмитрий Морев, за счет компании-инвестора в округе Майская Горка будут возведены детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс.

- Также в границах квартала предусмотрена территория для размещения школы на тысячу мест и еще одного детского сада. В администрации города создана рабочая группа, которая будет сопровождать реализацию проекта. Более того, начало строительства нового квартала даст нам дополнительные аргументы для получения федерального финансирования на строительство продолжения Московского проспекта и улицы Полины Осипенко, - отметил Дмитрий Морев.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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