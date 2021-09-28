В поселке под Вологдой неизвестный открыл стрельбу, один человек убит

В поселке Вохтога Грязовецкого района Вологодской области неизвестный мужчина открыл стрельбу из ружья. На место выдвинулся отряд быстрого реагирования и мобильный отряд спецназа, об этом сообщили "РГ" в управлении Росгвардии по СЗФО.

В ведомстве отметили, что перед сотрудниками спецподразделений поставлена задача задержать вооруженного мужчину, открывшего стрельбу.

Заявка в Росгвардию поступила из регионального управления внутренних дел. ТАСС сообщает, что в результате стрельбы один человек погиб, еще один получил ранение. Стрелок скрылся.