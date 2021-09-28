В Санкт-Петербурге строят исследовательский катамаран для Севастополя

В Северной столице спущено на воду научно-исследовательское судно (НИС) "Пионер-М", и его дооснащение пройдет на плаву. Оно строится для Севастопольского госуниверситета, и в разработке концепта будущей плавучей многофункциональной лаборатории принимали участие сами студенты.

В работе над концепцией НИС принимали участие студенты из семи вузов страны: Петербурга, Калининграда, Архангельска, Нижнего Новгорода, Казани, Владивостока и самого Севастополя. "Поддержка молодых ученых - наша приоритетная задача, - отметил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, который принял участие в церемонии спуска судна на воду. - Проект этого корабля - пример кооперации высшего образования, науки и промышленности. Для правительства России такая связка принципиально важна".

Корпус судна катамаранного типа и выполнен из композитных материалов. Это позволит выдерживать волну до 3,5 метра высотой, проходить за один рейс до 500 морских миль и находиться в автономном плавании до пяти суток. На борт судно сможет взять 16 человек. "Пионер-М" будет круглый год использоваться в акваториях Черного и Азовского морей и обеспечивать проведение самых разнообразных исследований.

"Пионер-М" будет круглый год использоваться в акваториях Черного и Азовского морей

Но судно сможет обходиться и без экипажа. По словам главы Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, в будущем оно видится "беспилотным автомобилем" на воде. Для управления будет применяться интегрированная система, которая и позволит студентам сосредоточиться на научных задачах, и послужит отработке беспилотных технологий на море. Планируется, что в Севастополь "Пионер-М" отправится весной или летом будущего года.