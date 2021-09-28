Вологодским пенсионерам простили не сданные ПЦР-тесты

Тарногский районный суд Вологодской области прекратил производство по делу о нарушении эпидемиологического законодательства в отношении семейной пары пенсионеров. Супруги съездили на отдых в Армению, но по возвращению не сдали ПЦР-тесты.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области, к выезду супруги готовились тщательно, они заранее привились двухкомпонентной вакциной и отправились в путешествие. В Россию чета вернулась 31 мая.

Так как на "Госуслугах" не появилось записи о результатах ПЦР-тестирования, то на пенсионеров завели административное дело.

На судебном заседании супруги признались: обманывать никого не хотели, но они были уверены, что им тесты сдавать не надо, так как ранее они вакцинировались.

И, действительно, в июле были внесены изменения в постановление главного санитарного врача России, из которых следовало, что прибывшим из-за рубежа не нужно сдавать ПЦР-тесты при условии, что в течении года до поездки они прошли вакцинацию или же в течение шести месяцев переболели коронавирусом.

Основываясь на этом документе, суд снял все претензии санитарных врачей к семейной паре.