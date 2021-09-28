Жители Коми заключили уже около двух тысяч социальных контрактов

В республике Коми жители села Трусово Усть-Цилемского района теперь смогут сдавать пластик на переработку, не выезжая за пределы своего населенного пункта. Этим станет заниматься Екатерина Артеева. Ее семья в нынешнем году получила статус малоимущей. Женщина смогла заключить социальный контракт и получить от государства 250 тысяч рублей на небольшое предприятие по сбору и прессовке пластика.

Собирать пластик Екатерина Артеева начала давно. Как она говорит, ей стыдно смотреть, как захламляют лес отходами.

"Поэтому и решили сначала собирать пластиковые отходы, а потом и перерабатывать их", - говорит Екатерина Артеева.

На полученные по соцконтракту средства женщина закупила прессовочное оборудование, взяла в аренду небольшое помещение. В этом ей помогло предприятие, где Екатерина трудится. Она уже составила и график, когда местные жители смогут сдавать пластик - по пятницам и субботам. Будут приниматься любого вида бутылки, контейнеры, посуда, крышки. Спрессованные отходы женщина планирует отправлять на продажу в Сыктывкар.

Соцконтракт - это соглашение, которое заключается между малоимущим гражданином и центром соцзащиты, срок - от трех месяцев до одного года. По итогам центр обязуется выплатить жителю республики пособие, а тот - выполнить мероприятия, которые предусмотрены в его индивидуальной программе социальной адаптации. Государственную социальную помощь на основании контракта окажут по нескольким направлениям: поиск работы, организация предпринимательской деятельности или самозанятости, развитие личного подсобного хозяйства и другие.

Задача семейного соцконтракта - это прежде всего помочь преодолеть бедность

В зависимости от направления рассчитывается и сумма контракта. Например, при желании получить дополнительные компетенции, обучиться новой профессии ежемесячная выплата будет составлять около 15 тысяч рублей. Если участники программы хотят заняться предпринимательской деятельностью или организацией крестьянско-фермерского хозяйства, то они смогут претендовать на единовременную выплату до 250 тысяч рублей.

Как прокомментировали корреспонденту "РГ" в Государственном совете Республики Коми, главная задача семейного социального контракта - это прежде всего помочь преодолеть бедность.