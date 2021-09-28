Алексей Логвиненко оценил готовность ЖКХ Ростова к отопительному периоду

Как сообщил на коллегии и.о. директора городского департамента ЖКХ и энергетики Роман Морозов, коммунальными службами проделан грандиозный объем работы - к зиме готовы все 246 котельных и 355 муниципальных объектов образования и здравоохранения.
Проведены гидравлические испытания и профилактический ремонт почти 600 километров теплотрасс, регламентные работы прошли на 459 объектах социальной сферы и в 4734 многоквартирных домах.
Работы по подготовке к зиме коммунальной инфраструктуры города ведутся в соответствии с ранее утвержденным планом.
"Подготовку жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры города к отопительному сезону полностью завершим к 1-му октября", - отметил в своем Instagram глава администрации города Алексей Логвиненко.
На всех предприятиях коммунально-энергетического комплекса сформировано 113 аварийно-ремонтных бригад. Создан запас материалов и оборудования для устранения возможных аварийных ситуаций: 267 тонн песка, 832 тонна соли и около 10 тысяч химических реагентов.