Алексей Логвиненко оценил готовность ЖКХ Ростова к отопительному периоду

Подготовка Ростова-на-Дону к предстоящему отопительному сезону вступила в завершающую фазу: готовность жилищного фонда, предприятий и социальных организаций составляет около 90 процентов.

Как сообщил на коллегии и.о. директора городского департамента ЖКХ и энергетики Роман Морозов, коммунальными службами проделан грандиозный объем работы - к зиме готовы все 246 котельных и 355 муниципальных объектов образования и здравоохранения.

Проведены гидравлические испытания и профилактический ремонт почти 600 километров теплотрасс, регламентные работы прошли на 459 объектах социальной сферы и в 4734 многоквартирных домах.

Работы по подготовке к зиме коммунальной инфраструктуры города ведутся в соответствии с ранее утвержденным планом.

"Подготовку жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры города к отопительному сезону полностью завершим к 1-му октября", - отметил в своем Instagram глава администрации города Алексей Логвиненко.

На всех предприятиях коммунально-энергетического комплекса сформировано 113 аварийно-ремонтных бригад. Создан запас материалов и оборудования для устранения возможных аварийных ситуаций: 267 тонн песка, 832 тонна соли и около 10 тысяч химических реагентов.