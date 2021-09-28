Чем Таганрог может ответить на растущий поток туристов

Таганрог включен в федеральную программу развития туризма в России. В связи с этим старинный южный город ожидает масштабная реконструкция инфраструктуры.

По словам председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, туризм должен стать важной частью экономики Таганрога и дать новые рабочие места. Губернатор Ростовской области Василий Голубев, в свою очередь, отметил, что будет дополнена дорожная карта комплексного развития города.

- Таганрогу нужна хорошая ливневая канализация. Мы прокладываем трамвайные пути, через год их протяженность составит 46 километров. Но они долго не протянут, если не начнем делать ливневку, - сказал он.

В Таганроге также будет реализована программа "Чистое небо": линии связи, крепящиеся на опорах наружного освещения и крышах домов, спрячут под землю.

Во всероссийскую программу развития туризма город включили не случайно. Система бронирований отелей Bronevik.com выявила топ-10 направлений лета-2021. В тройку лидеров вошли Санкт-Петербург, Краснодарский край и Москва, а Ростовская область заняла седьмое место. Самыми популярными городами на Дону минувшим летом стали столица региона и Таганрог. Живописный город привлекает доступными ценами, богатой историей и отдыхом на море.

По мнению экскурсовода с многолетним стажем Игоря Пащенко, принимающего гостей со всего света, туристов Таганрог интересует даже больше, чем Ростов, так как приморский город - это практически музей под открытым небом. Многие здания построены в XIX веке известными архитекторами.

Город отличается богатством архитектурных стилей - классицизм, ампир, барокко, модерн, функционализм, конструктивизм - благодаря чему имеет причудливо-экзотический облик.

- Можно целый день ходить по улицам Таганрога даже без экскурсовода и будет интересно. Сюда приезжают многочисленные поклонники творчества Чехова, в городе лучшие музеи, посвященные жизни и творчеству писателя, - говорит Пащенко. - А в местной картинной галерее выставлены полотна Айвазовского, Куинджи, Левитана, Репина, Шишкина, Серова и других, известных далеко за пределами России, живописцев.

Альтернатива классике - местечко Богудония на окраине Таганрога с узкими улочками, вымощенными камнем. Здесь можно увидеть непритязательный быт моряков и рыбаков.

Гостям города предлагаются разнообразные экскурсии. Туристов интересует даже старое кладбище, ведь здесь покоятся причисленный к лику святых Павел Таганрогский, Серафима Блонская, основатель русской геральдики Александр Лакиер и другие знаменитости.

Что же может сделать Таганрог еще более привлекательным? Эксперты считают, что необходимо решить такие проблемы, как отсутствие общественных туалетов, плохие дороги и разбитые тротуары, недостаток крупных гостиниц, в которых могли бы разместиться многочисленные туристические группы. Кроме того в плохом состоянии набережная и фасады домов в историческом центре города.

- Думаю, привести старинные здания в порядок не составит большого труда, квартал занимает два километра в длину и примерно километр в ширину, так что их отремонтировать вполне реально. Но городу еще нужны кафе, рестораны, другие заведения общепита. Конечно, их не нужно строить на месте старых зданий. Есть ведь примеры тактичного отношения к истории. Один из них - так называемый "Европейский квартал", появившийся на улице Петровской. На небольшом пятачке разместились несколько кафе. То же самое можно сделать и в других кварталах. Что касается дорог в центре города, их лучше выложить под старину, булыжником, - считает таганрогский экскурсовод Альберт Смирнов.

Пока нет единой концепции развития туризма в городе. Некоторые представители местной индустрии считают, что Таганрог должен стать центром экскурсионного туризма, а не морским курортом, так как это разные виды отдыха, и, как правило, любители пляжей не ходят на экскурсии. В городе, кстати, имеется три пляжа - один благоустроенный коммерческий и два обычных, неухоженных. Другая точка зрения: городу можно и нужно развиваться именно как курортному центру, тем более что здешнее морское мелководье хорошо для отдыха с детьми.

- Даже цветущую воду можно представить туристам как плюс: микроорганизмы, которые размножаются в ней, полезны для кожи, - отмечает Альберт Смирнов. - Но не достаточно только хороших пляжей на морском берегу. Мировая тенденция - это отели с бассейнами, где можно наслаждаться чистой водой и морским воздухом.

В самом городе пока есть только одна такая гостиница, и еще одна в - нескольких километрах от Таганрога.

- Если построить больше таких комплексов, туристы смогут приезжать в Таганрог круглогодично, - считает Смирнов.