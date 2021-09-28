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28.09.2021 13:15

Долгосрочный лизинг стал наиболее востребованным в АПК Крыма

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 221(8572)
Региональная лизинговая компания (РЛК) Крыма за первое полугодие заключила 109 договоров лизинга на сумму более одного миллиарда рублей.

- Активность бизнес-сообщества Крыма повысилась в этом году. Финансирование денежными средствами компании в два раза превышает показатели прошлого года, много заявок в работе. По инициативности традиционно лидирует сельское хозяйство, обрабатывающее производство, строительство, транспорт. В 2021 году увеличилась доля промышленности за счет активности полиграфии, деревообработки. Пока инертны туризм и общепит как наиболее пострадавшие из-за ограничительных мер, связанных с пандемией, - рассказала генеральный директор Региональной лизинговой компании РК Яна Гамалей.
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В 2021 году наиболее активны владельцы сельскохозяйственных предприятий, их доля составляет 47 процентов от общего числа обращений. Здесь большой спрос на тракторы, комбайны, посевные комплексы, прицепное и навесное оборудование, грузовой транспорт. Проявляет интерес к лизингу и строительная сфера: в долгосрочную финансовую аренду с последующим выкупом приобретают спецтехнику (экскаваторы, погрузчики). Также подают заявки на полиграфическое оборудование предприятия, специализирующиеся на издательской деятельности и производстве рекламной продукции.

В ведомстве отметили активность предприятий здравоохранения в этом году. Частные медицинские центры покупают в лизинг дорогое современное оборудование.

- В Региональной лизинговой компании действует программа "Лизинг медицинского оборудования", которой воспользовался центр женского здоровья в Симферополе. Коллектив клиники получил в свое распоряжение японскую видеоэндоскопическую систему нового поколения, - рассказал министр экономического развития РК Дмитрий Шеряко.

На льготных условиях лизинговая компания может предоставить частным лечебно-диагностическим учреждениям высокотехнологичное диагностическое, лечебное и лабораторное оборудование: отечественное по ставке шесть процентов годовых, импортное - по ставке восемь процентов.

- Обновление медицинского оборудования в частных клиниках позволит применять новые методики лечения, оказывать более качественные услуги. Обновление парка техники также может повлиять и на развитие медтуризма, тем более что все предпосылки есть, - считает Дмитрий Шеряко.

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Как сообщили в Региональной лизинговой компании РК, в первом полугодии в сфере здравоохранения договоры заключены на общую сумму 12,2 миллиона рублей. Частные медцентры получают системы эндоскопической визуализации, гастроскопы, УЗИ аппараты.

Лизинговая компания начала деятельность в 2020 году, и тогда сделок с медицинскими учреждениями вообще не было.

Фото: Инфографика / Родион Косенцов/ РГ

Справка "РГ"

На льготный лизинг могут рассчитывать предприниматели, работающие в таких отраслях экономики, как сельское хозяйство, промышленность, строительство, транспорт, туризм, здравоохранение, общественное питание. Не оказывают поддержку субъектам МСП, занимающимся торговой деятельностью, производством и (или) реализацией подакцизных товаров, а также осуществляющих добычу и (или) реализацию полезных ископаемых. При этом легковой транспорт в льготный лизинг не предоставляется. Предметом лизинга может быть только новая техника или оборудование.

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