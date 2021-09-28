Как будет работать первый в Ростовской области промышленный технопарк

В Ростовской области на базе оборонного завода будет создан первый в регионе промышленный технопарк. На реализацию этого проекта понадобиться около 1,5 миллиардов рублей. При этом эксперты отмечают, что в малом бизнесе, переживающем не лучшие времена, как и в успешном оборонно-промышленном комплексе, есть свои проблемы. Может ли их решить сотрудничество оборонки и небольших компаний?

Торгово-промышленная палата Ростовской области предложила построить проектно-инжиниринговый центр, который будет ориентирован на кооперацию промышленных малых предприятий и оборонного комплекса. По словам вице-президента ТПП РФ Елены Дыбовой, необходимо преодолеть существующее недоверие между оборонной промышленностью и небольшими компаниями.

В команду нового центра войдут маркетологи, проектные менеджеры, аналитики, финансисты, разработчики конструкторской документации. Эти специалисты помогут малому бизнесу доработать перспективные проекты, а оборонным предприятиям - реализовать их на своей территории.

До недавнего времени ОПК получал мощную поддержку государства, в его переоснащение вкладывались большие средства. Основная масса заводов, выполнявших гособоронзаказ, была загружена под завязку и в сотрудничестве с небольшими гражданскими компаниями не нуждалась.

- Когда техническое перевооружение армии достигло 70 - 80 процентов, гособоронзаказ стал сокращаться. Но, очевидно, что освобождающиеся мощности должны быть задействованы, - говорит начальник управления инвестиций и инноваций ТПП Ростовской области Валерий Ковалев. - Искать источники дохода руководителям заводов приходится самостоятельно. Перед ОПК поставлена задача постепенно перейти на изготовление гражданской высокотехнологической продукции. К?2025 году необходимо обеспечить 30 процентов загрузки оборонных мощностей производством таких изделий, а к 2030-му - 50 процентов.

Единичные примеры производства гражданской продукции на оборонных заводах есть и сейчас. Уралвагонзавод и группа компаний "Калашников" выпускают не только военную технику. Довольно долго оборонные предприятия не испытывали потребности в специалистах, разбирающихся в требованиях рынка. Конъюнктура, запросы потребителей, конкурентоспособность - эти понятия не имели для них определяющего значения. Сегодня ситуация изменилась, ОПК выходит на открытый рынок. Но без необходимых компетенций это бессмысленно, ведь оборонке придется конкурировать на равных с другими игроками. Нужны партнеры, которые ориентируются на ранке гражданской продукции.

Как наладить контакт между успешными малыми предприятиями и оборонными? Практика показывает, что это непростой процесс. У представителей малого и среднего бизнеса есть опасения, что они послужат пушечным мясом: их интеллектуальный потенциал используют, а потом выкинут за ненадобностью. Оборонные же компании не привыкли на равных разговаривать с партнерами-"малышами" и в переговорном процессе ведут себя крайне неуклюже. Они с недоверием относятся к малым предприятиям, считая, что предприниматели могут в любой момент уйти из совместных проектов.

Как отметил заместитель председателя коллегии ВПК России Олег Бочкарев, основная проблема заключается в разных подходах. Главная задача оборонного комплекса - производство продукции по заказу. Отсюда жесткий регламент, большое количество согласований, скрупулезная подготовка конструкторской документации и многое другое. Рынок гражданской продукции для таких предприятий является новым.

Прежде всего, надо научиться так называемому продуктовому мышлению. Для военных главным в производстве являются тактико-технические характеристики продукта, а сроки изготовления и цена уходят на второй план. На гражданском рынке важнее цена и сроки вывода продукта на рынок. И малый бизнес, благодаря гибкости и мобильности, обладает быстрой реакцией на изменения рыночных условий.

- Я окончил радиотехнический институт и решил "монетизировать" знания, - говорит руководитель компании, базирующейся в Таганроге, Владимир Д. - Мы выпускаем приборы, в основе которых лежат мои изобретения. Продажами занимаемся сами. Когда слышу о том, что оборонка решила обратить внимание на малый бизнес, я думаю не о сотрудничестве, а о поглощении. На крупных оборонных заводах нет желания развивать стартапы, там хотят сотрудничать с теми, кто и так успешен. Подозреваю, что мои идеи будут как-то интерпретированы и использованы, моих сотрудников начнут переманивать. Сейчас я плачу зарплату больше, чем на военных заводах, но на этапе "охоты за головами" специалистам могут пообещать золотые горы. К тому же мне не нравится работать в атмосфере гостайны. Малые предприятия привыкли к самостоятельности.

Однако, несмотря на недоверие сторон друг к другу, первый проект в регионе уже создается: это промышленный технопарк "Гранит".

- В стране сегодня свыше 150 технопарков, которые выпускают высокотехнологичную продукцию, - объяснил Валерий Ковалев. - Там занимаются, в частности, выводом на рынок разработок малых предприятий. Это очень динамичная и интересная модель. Мы подумали, что ее можно использовать и на базе оборонных заводов. Технопарки позволяют привлечь к сотрудничеству бизнес, изначально занятый выпуском гражданской продукции. Ростовское оборонное предприятие располагает огромной площадью, 20 гектаров, причем расположено в центре города. Не вся территория нужна для выполнения оборонзаказа, здесь найдется место и для других компаний. Конечно, был соблазн построить очередной торговый центр. Решение лежит на поверхности, но это явно не диверсификация. Так и возникла идея создать технопарк, в котором инжиниринговый центр будет посредником между ОПК и малыми предприятиями.

По словам Ковалева, раньше государство поддерживало подобные структуры, основанные на базе госпредприятий, научных центров, федеральных университетов. Но на роль посредников между ОПК и малым бизнесом они не годятся, так как ориентированы на предоставление госуслуг или на коммерциализацию собственных разработок и потому сотрудники здесь слабо разбираются в рыночной ситуации. А инжиниринговые центры, созданные на базе частных компаний, до сих пор были предоставлены сами себе. Они возникали там, где в этом была экономическая целесообразность, и реалии рынка им хорошо знакомы. Однако они решали локальные задачи, например, вели проектно-конструкторские разработки или геодезические исследования для строительных фирм. Сегодня возникла необходимость в инжиниринговых центрах, осуществляющих полный цикл - от разработки продукта до внедрения его на рынок. Малому бизнесу создавать такие масштабные структуры невыгодно, поскольку приходится оплачивать обучение специалистов, оснащение испытательных лабораторий, дорогие программные продукты. А потянуть это вместе с оборонными заводами, да еще с господдержкой, вполне можно.

- Прежде всего, речь идет о предприятиях, уже имеющих собственные наработки, но не располагающих необходимой производственной площадью и мощностями, - уточнил Ковалев. - Технопарк предоставит свои цеха на условиях льготной аренды, даст доступ к оборудованию. Сейчас обсуждается комплексный пакет поддержки, и это будет не только выгодная аренда, но и другие льготы.

Как же сочетаются военные разработки с потребностями открытого рынка? Ответ на этот вопрос уже есть. Технологии сверхвысоких частот, профильные для ростовского оборонного завода, будут использованы для создания продуктов двойного назначения и сугубо гражданского. Один из них - линейный ускоритель для медицинского комплекса лучевой терапии нового типа. Кроме того, резиденты технопарка "Гранит" планируют организовать производство медицинского и промышленного кислорода.

Параллельно будет создаваться технопарк "Агат" на базе уже не работающего оборонного предприятия. Здесь целесообразнее выпускать гражданскую продукцию. Технопарк предоставит земельные участки, на которых можно развернуть производство. Ведутся переговоры с другими оборонными предприятиями. Например, перспективен с этой точки зрения "Красный гидропресс", один из старейших заводов в России, производящий различную, в том числе и военную технику.

Комментарий

Юрий Пономарев, кандидат экономических наук ЮФУ:

- Сегодня в оборонной промышленности предприятия малого и среднего бизнеса представлены скупо, их доля составляет примерно три процента от всего состава ОПК. В Евросоюзе сотрудничество малого бизнеса с оборонной промышленности развито лучше. Там доля МСБ - более 20 процентов. В США эта тенденция проявляется еще явственнее: квота для малого и среднего бизнеса по гособоронзаказу составляет около 22 процентов, через субконтракты - еще больше. Такая модель перспективна, и ее необходимо внедрять. Это не значит, что наша оборонка начнет производить кастрюли. Повторения 90-х не будет. Тогда пересматривалась оборонная доктрина, и конверсия была вынужденной мерой. Сейчас заводы отлично оснащены, имеют большие производственные площади и могут позволить себе выбирать, с кем сотрудничать и что выпускать. Первостепенная задача - наладить высокотехнологичное производство, обеспечить импортозамещение и совершить прорыв, сравнимый с индустриализацией 30-х годов.