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28.09.2021 20:15
Рубрика: Экономика

Компании начали внедрять новые форматы занятости

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 222(8573)
Крупный ретейлер бытовой техники решил отправить 10% офисных сотрудников в Сочи, Калининград и Геленджик в коливинги. Это такой формат совместного проживания, где люди одновременно живут и работают.
После долгой работы на удаленке многим сотрудникам требуется заново адаптироваться в коллективе. Фото: Александр Корольков После долгой работы на удаленке многим сотрудникам требуется заново адаптироваться в коллективе. Фото: Александр Корольков
После долгой работы на удаленке многим сотрудникам требуется заново адаптироваться в коллективе. Фото: Александр Корольков

В крупных городах уже с десяток лет работают коворкинги - площадки, которые предприниматели могут арендовать для работы сотрудников вместо офисов. Подходит такой формат далеко не всем - все-таки стационарный офис содержать дешевле. Но если нужно собрать команду под конкретный проект на определенное время, то коворкинг как раз то, что надо.

Фото: iStock
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Коливинг отличается от коворкинга тем, что люди собираются вместе не только для "мозгового штурма", но и для регулярного неформального общения. Расположенные на курортах и в живописных местах, они позволяют людям не только продуктивно работать днем, но и полноценно отдыхать в свободное время.

Работодатели, выбирающие такой формат, объясняют это тем, что сотрудники слишком долго работали на удаленке, из-за чего разрушились эмоциональные и деловые связи. Их сейчас необходимо восстанавливать. Но всех разом вывести с удаленки компании не готовы, поэтому адаптируют персонал к офлайн-работе постепенно.

По данным минтруда на начало сентября, в России продолжали работать удаленно около 3 млн человек. В разгар пандемии таких сотрудников было вдвое больше, а вот до нее дистанционно в России трудились всего 30 тысяч человек.

Возвращаться к привычной работе все равно рано или поздно придется. Но насколько такой формат, как коливинги, сможет помочь работникам адаптироваться после долгого разобщенного труда? "Коливинги для коллег - это интересная инициатива. "Удаленка" действительно усложняет командообразование и особенно - интеграцию в коллектив новых сотрудников. Поэтому очные мероприятия, которые длятся несколько дней и позволяют общаться как в формальной обстановке конференции, так и в рамках досуга, должны решить эту проблему и показать свою эффективность", - считает генеральный директор коммуникационного агентства КРОС Екатерина Мовсесян.

Для постоянной работы такой формат, как коливинг, вряд ли подойдет, уверены эксперты

Для постоянной работы такой формат вряд ли подходит. "Существует опыт Кремниевой долины, но коливинг там не только образ жизни высокоорганизованного сообщества, но и вынужденная мера из-за дороговизны жилья. И не совместное проживание определило успех кластера, а совокупность многих предпосылок. Российские компании пока присматриваются к этому формату, оценивая его ограничения", -говорит она.

Для компаний коливинги - затратная история, стоимость такого рабочего места довольно высока. Двухнедельное проживание в отдельном номере стоит около 70 тысяч рублей на человека. "Такой формат занятости может подходить для ограниченного числа сотрудников и на ограниченное время. Как один из инструментов командообразования и сохранения эффективности команд для решения проектных задач коливинг - отличный формат", - уточняет Мовсесян.

Коливинг чем-то напоминает студенческое общежитие. Он предполагает, что у каждого сотрудника есть своя комната или номер, а общие зоны - кухни, переговорные, рабочие пространства - находятся в совместном пользовании.

Однако такие концепции рабочего процесса больше подходят тем компаниям, где много молодых сотрудников, у которых еще нет семьи и они легко могут перемещаться между регионами и странами, полагает исполнительный директор департамента маркетинга и рекламы компании "Меркатор Холдинг" Татьяна Богатель и добавляет, что коливинги - это форма занятости, подходящая только для офисного персонала. Если речь идет о производстве, то воспроизвести его в другом месте нереально.

В регионах Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Северо-Запад ЮФО Краснодарский край СЗФО Калининградская область Калининград

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