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28.09.2021 00:24
Рубрика: Общество

Кто станет "Учителем года-2021"

Текст: Марина Бровкина ("Российская газета", Ростов-на-Дону)
Российская газета - Федеральный выпуск № 221(8572)
В Ростове-на-Дону начался финальный этап главного педагогического конкурса "Учитель года-2021" - сюда приехали 85 лучших педагогов страны. И с самого начала каждый из них смог почувствовать себя ни много ни мало - кандидатом на педагогический "Оскар". Ведь на торжественное открытие конкурса учителя шли по красной дорожке под аплодисменты и вспышки фотокамер.
Имя обладателя Большого хрустального пеликана страна узнает 10 октября. Фото: Валерий Бушухин / ТАСС Имя обладателя Большого хрустального пеликана страна узнает 10 октября. Фото: Валерий Бушухин / ТАСС
Имя обладателя Большого хрустального пеликана страна узнает 10 октября. Фото: Валерий Бушухин / ТАСС

Конкурсантов из австрийской командировки по видеосвязи поздравил министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что "Учитель года" проводится уже более 30 лет, и каждый раз есть повод для удивления. "Постоянно открываются новые имена. Конкурс стал смотром достижений и находок педагогов, источником вдохновения для всех, кто имеет отношение к воспитанию и образованию", - подчеркнул Кравцов.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Путин поручил создать телешоу "Учитель года России"

Один из красивейших мегаполисов страны, Ростов-на-Дону получил право принимать лучших работников образования благодаря прошлогодней победе на конкурсе учителя математики Лицея классического элитарного образования Михаила Гурова. Сейчас он входит в состав большого жюри.

- Надеюсь увидеть самобытных педагогов с интересными методиками, - поделился Гуров. - А коллегам желаю не волноваться. Это редкий случай, когда важна не победа, а участие.

Настоящий смысл таких встреч, по мнению Гурова, в обмене опытом, возможности найти единомышленников и войти в уникальное сообщество обладателей хрустальных пеликанов. Фигура птицы, ставшей символом милосердия и самоотверженности, - главный приз конкурса. Кстати, весит она прилично: девять килограммов.

Ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий - бессменный председатель жюри конкурса, отметил: членов жюри ждет нелегкая работа. В конкурсе участвуют педагоги, каждый из которых - уникальная личность, профессионал, имеющий свой стиль преподавания, собственный путь в профессии. "Оценивать такой труд, руководствуясь критериями и баллами, сложно. И все-таки конкурс - это прежде всего праздник", - сказал Садовничий.

Из 85 педагогов в Ростове на-Дону выберут 15 лауреатов и пятерку призеров. Их ждут испытания уже в Москве. Имя "Учителя года-2021" назовут на торжественной церемонии в Кремлевском дворце 10 октября. Он получит главный приз - Большого хрустального пеликана - и станет советником министра просвещения РФ на общественных началах.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Учитель года

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