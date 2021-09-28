На Кубани более 45 тысяч человек прошли ревакцинацию от COVID-2019

Ревакцинацию от коронавируса прошли уже более 45 тысяч жителей Кубани. Ее проводят во всех прививочных пунктах региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

- Переболевшим и ранее вакцинированным жителям нужно делать прививку от коронавируса через шесть месяцев, - сказала замминистра здравоохранения края Ирина Вязовская. - Для ревакцинации используют "Спутник Лайт".

Уточняется, что в медорганизации Кубани уже поставили свыше 158 тысяч доз однокомпонентной вакцины. Ее эффективность составляет почти 80 процентов.

По оценке специалистов, иммунитет формируется за 28 дней.