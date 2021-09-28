Под Туапсе при взрыве газа в жилом доме пострадала женщина

В поселке Новомихайловском Туапсинского района после хлопка газовоздушной смеси обрушилась одна из стен пристройки к квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома, в результате которого пострадала пенсионерка.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сообщение об инциденте на улице Молодежной поступило во вторник в 12.53. Установлено, что есть повреждения оконных проемов и пристройки. Несущие конструкции не пострадали. Всего к ликвидации взрыва привлекли девять человек и три единицы техники.

По информации пресс-службы СК РФ по региону, в результате происшествия пострадала 93-летняя женщина, проживающая в этой квартире. Жительница с ожогами кистей рук доставлена в больницу, где ей оказывают помощь. Угрозы жизни пострадавшей нет.

Правоохранители организовали проверку. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе со следователем и криминалистом. Устанавливаются все обстоятельства, в том числе точная причина и очаг хлопка. Также назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.