В Анапе при пожаре из-за замыкания проводки погибли супруги

Анапская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки по факту пожара в жилом доме, повлекшем смерть двух человек. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ночь субботы 25 сентября в 1.04 на пункт связи подразделения МЧС России по Краснодарскому краю поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном по улице Советской.

В результате пожара пострадал мансардный этаж здания и произошло обрушение его строительных конструкций. При тушении пожара на полу мансардного этажа обнаружили тела мужчины и женщины, которые получили термические ожоги.

Сейчас устанавливаются причины пожара. По предварительным оценкам, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Также установлено, что собственник неофициально сдавал указанные помещения в аренду.

Проверку проводит региональный СК. В ходе нее установлены личности погибших, проведены первичные следственные и процессуальные действия, даны поручения на проведение оперативно-розыскных мероприятий. Как уточнили в пресс-службе ведомства, при пожаре погибли 56-летний мужчина и его 55-летняя супруга.

Также местная прокуратура проводит проверку по факту допущенных нарушений требований пожарной безопасности, материалы которой планируется направить в следственный орган для дачи оценки наличия признаков преступления по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).