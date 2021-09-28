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28.09.2021 08:44
Рубрика: Происшествия

В Анапе при пожаре из-за замыкания проводки погибли супруги

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Анапская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки по факту пожара в жилом доме, повлекшем смерть двух человек. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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В ночь субботы 25 сентября в 1.04 на пункт связи подразделения МЧС России по Краснодарскому краю поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном по улице Советской.

В результате пожара пострадал мансардный этаж здания и произошло обрушение его строительных конструкций. При тушении пожара на полу мансардного этажа обнаружили тела мужчины и женщины, которые получили термические ожоги.

Сейчас устанавливаются причины пожара. По предварительным оценкам, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Также установлено, что собственник неофициально сдавал указанные помещения в аренду.

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Проверку проводит региональный СК. В ходе нее установлены личности погибших, проведены первичные следственные и процессуальные действия, даны поручения на проведение оперативно-розыскных мероприятий. Как уточнили в пресс-службе ведомства, при пожаре погибли 56-летний мужчина и его 55-летняя супруга.

Также местная прокуратура проводит проверку по факту допущенных нарушений требований пожарной безопасности, материалы которой планируется направить в следственный орган для дачи оценки наличия признаков преступления по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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