В Астрахани началась реформа общественного транспорта

Правительство Астраханской области заключило договор с Российским дорожным научно-исследовательским институтом о разработке проекта транспортного планирования в регионе. Договор подразумевает кардинальное изменение системы астраханского общественного транспорта.

Сейчас астраханский транспорт - это, в основном, маршрутки частных перевозчиков. С пассажиропотоком частники не справляются, график движения не соблюдают, а тарифы устанавливают на свой вкус.

Эксперты предлагают вывести на улицы Астрахани различные виды транспорта, включая троллейбусы, которые убрали с линий еще в 2017 году. В систему пассажирских перевозок планируется включить также городские электрички и речные трамвайчики.

Реформирование общественного транспорта идет уже в нескольких городах: Воронеже, Ярославле, Твери, Перми. Проблемы везде схожие: большое количество малогабаритных маршруток, сложности с безналичной оплатой, неспособность справиться с нагрузкой в часы пик.

Для Астрахани ко всему прочему характерным является полное отсутствие регулируемых тарифов и системы информирования пассажиров о графике движения. Огромное количество небольших компаний, не обладающих необходимым штатом, открывают, закрывают и меняют маршруты, исходя из личной заинтересованности, "гоняются" за пассажирами и полностью прекращают работу в непогоду и поздним вечером.

- 95 процентов маршрутов, обслуживаемых транспортом исключительно малого класса, недопустимо для полумиллионного города, - заявила и.о. заместителя гендиректора РосдорНИИ Екатерина Брязгина. - Окончание работы на маршруте в восемь часов вечера фактически останавливает жизнь, делает невозможной функционирование бизнеса, так как сотрудники многих компаний не могут добраться до дома.

К 1 декабря институт представит астраханским властям несколько вариантов пассажирского транспортного планирования. Реформировать существующую сеть придется полностью.

- В Астрахани, как и в большинстве городов, где есть исторический центр, застройка мешает движению больших автобусов, - сказала Екатерина Брязгина. - Поэтому следует использовать такую систему: магистральные маршруты, на которых работают, к примеру, большие автобусы, и подводящие к ним, где ходит транспорт малого или среднего класса.

Магистральной может стать и городская электричка, которую планируется пустить в Астрахани по железнодорожным путям вдоль границ густонаселенных микрорайонов. Сейчас разрабатывается сеть остановочных пунктов.

Включить в систему пассажирских перевозок планируется и водный транспорт. Старожилы помнят, как в XX веке по Волге ежедневно ходили по графику речные трамвайчики, многие жители ездили на них на работу и учебу. Однако флот устарел, на рейсе осталось всего два теплохода, которые сейчас используются как прогулочные.

Обсуждается также возможность возобновления троллейбусного движения, закрывшегося четыре года назад из-за проблем с финансированием МУП. Тогда власти утверждали, что троллейбус - это невыгодно, а теперь эксперты начали ревизию оставшейся инфраструктуры. Жители жалеют о потере электротранспорта и часто обращаются с просьбами вернуть троллейбус.

- Надежда на возвращение троллейбуса есть, - считает Екатерина Брязгина. - Самое главное, чтобы сохранились подстанции и депо, остальное - вторично. Современные троллейбусы обладают частично-автономным ходом и могут идти некоторую часть маршрута, не подключаясь к линиям, как электробус.

По ее мнению, на внедрение новой системы пассажирского транспорта в Астрахани потребуется не меньше трех лет и сотни миллионов рублей в год, и это без учета затрат на обновление подвижного состава. Но осуществлять план можно поэтапно. К примеру, сначала ввести маршруты, на которых уже имеется подходящая инфраструктура. А уже позже подключить транспорт, для которого нужно расширить проезжую часть, построить остановку или, как в случае с троллейбусом, подключить подстанции.

Кроме этого, рассматривается вариант финансовых отношений с перевозчиками, при которых плата за проезд шла в городской бюджет, а транспортники получали бы компенсацию за отработанный километраж. Это позволит вводить льготные проездные и исключит гонку за пассажирами, но потребует тщательного контроля оплаты билетов. Со временем предлагается установить пониженные тарифы при бесконтактной оплате проезда. В планах также система платных парковок, чтобы мотивировать граждан пересаживаться с личного авто на общественный транспорт.

Областное правительство намерено приступить к обновлению пассажирского транспорта уже в следующем году, используя различные инструменты финансирования. Как ранее писала "РГ", рассматривается вариант займа двух миллиардов рублей по льготной программе инфраструктурных кредитов - под три процента годовых. Между тем, по словам зампредседателя правительства области Михаила Богомолова, этих средств будет недостаточно. Губернатор Игорь Бабушкин заявил, что регион рассчитывает на субсидию из федерального Минтранспорта.

- Суммы называть сейчас рано. Любая маршрутная сеть - это компромисс бюджетных возможностей и потребности пассажиров. Вот и в Астрахани будем искать этот компромисс, - заявила Брязгина.