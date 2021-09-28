В Красной Поляне зацвел "краснокнижный" безвременник великолепный

Растение предпочитает субтропический климат и произрастает в Краснодарском крае, а также на Северном Кавказе и в Закавказье. В 1988 году его включили в Красную книгу СССР, сейчас он также занесен в Красную книгу Краснодарского края.

Безвременник великолепный - представитель семейства Безвременниковых. Это луковичное растение, в высоту достигающее 40 сантиметров. В период активного цветения в сентябре - октябре выпускает до четырех красивых цветков белоснежной, розовой, нежно-сиреневой или пурпурной окраски. Они довольно большие - в длину до 6,5 сантиметра.

Сейчас распустившиеся цветки безвременника великолепного можно встретить на курорте "Роза Хутор".

Растение с успехом используется в фармацевтике: на его основе готовят микстуры, мази, настои и таблетки.

Флора и фауна Кавказского Причерноморья очень разнообразна. Здесь встречается свыше 1650 видов аборигенных растений, среди которых около 150 - деревья и кустарники.

Более 180 видов животных и растений являются редкими и исчезающими и занесены в Красные книги. Каждый пятый вид является эндемиком, то есть больше нигде в мире не встречается.