В Крыму парапланеристы упали после столкновения в воздухе

В горном массиве между Феодосией и Коктебелем двое поднявшихся в воздух парапланеристов не справились с управлением своими летательными аппаратами и столкнулись в воздухе. В результате оба спортсмена получили травмы, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

- Инцидент произошел в районе северного склона горы Ляля-Тепе, - рассказали подробности в ведомстве. - Парапланеристы столкнулись на высоте около пяти метров, упали и получили травмы. На место ЧП немедленно выехали дежурные специалисты Феодосийского аварийно-спасательного отряда. Они обнаружили на склоне горы двоих пострадавших.

Спасатели оказали первую помощь 21-летнему мужчине, наложив на шейный отдел позвоночника воротник Шанца и зафиксировав поврежденную конечность. Пострадавшего на специальных носилках эвакуировали к машине скорой медицинской помощи. Второй мужчина 1954 года рождения получил незначительные ушибы и ссадины.

МЧС напомнило любителям экстремальных видов спорта о необходимости учитывать свои возможности и метеоусловия при полетах.