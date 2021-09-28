В Крыму соберут рекордный урожай яблок

Согласно прогнозам Минсельхоза Крыма, урожай яблок в республике может достичь 150 тысяч тонн. Интенсивные сады, заложенные на полуострове после 2014 года, вступают в фазу активного плодоношения. Если не вмешается климатический фактор, урожай фруктов в Крыму будет только увеличиваться.

В садах компании "Фрукты Старого Крыма", расположенных в Кировском районе полуострова, разгар уборки. Первые шесть гектаров заложили в 2015 году. А теперь яблони 11 сортов здесь занимают 256 гектаров. Все посадки интенсивные: двухлетние саженцы, купленные в итальянских питомниках, начали плодоносить на четвертый год.

Трудовой день сборщиков яблок начинается в восемь часов утра. К женщинам, работающим на уборке, есть особое требование: ногти не должны быть длинными, чтобы случайно не поцарапать плоды. По той же причине все в саду работают только в перчатках. Даже ведра у сборщиков специальные, с мягкой обивкой внутри и длинным рукавом на одном конце, чтобы яблоки в контейнер не падали, а катились.

- За день можно заработать 2500 рублей, - рассказала сборщица Ольга Лисина. - Сбор начался в первых числах осени и продлится до середины октября.

В этом хозяйстве на уборке яблок работают 220 человек и несколько комбайнов. Слишком высокая скорость сбора урожая здесь не приветствуется, и за этим тоже строго следят. Если какая-то бригада заметно опережает остальные, это значит, они торопятся и могут травмировать плоды.

Когда интенсивный сад войдет в максимальное плодоношение, деревья будут достигать четырех метров в высоту. К этому времени техника заменит большую часть людей.

- Комбайны позволяют нам решить одновременно две задачи, - говорит генеральный директор агропредприятия Юлия Васильева. - Они заменяют тракторы и платформы, которые нужны для уборки урожая на высоте.

Чтобы яблоки были крупными, агрономы дважды за сезон регулируют плодоношение. В первый раз от лишней завязи избавляются еще весной, во второй уже в процессе созревания стряхивают мелкие плоды, чтобы не перегружать дерево и шпалеру.

- Мы нацелены на премиальный сегмент яблок, к нему особые требования, - говорит Юлия Васильева. - Не используем пестициды, а содержание сахара и крахмала в плодах сбалансировано. Это достигается благодаря питанию деревьев.

Когда в 2014 году для будущего сада выбирали место, говорят специалисты, остановились на этом участке из-за близости гор. Они обеспечивают необходимый для наилучшего созревания плодов суточный перепад температуры. Все 256 гектаров сада находятся на капельном орошении. Воды в засушливом Крыму не хватает, поэтому агропредприятие построило два пруда-накопителя объемом 150 и 250 тысяч кубометров. Воду в них закачивают из подземных горизонтов и она поступает по руслу Северо-Крымского канала. В прошлом году около 30 процентов урожая пострадало от града, поэтому в нынешнем третью часть плодоносящего сада, а это 65 гектаров, накрыли специальной сеткой.

- Это итальянская сетка, она очень прочная, устойчивая к воздействию прямых солнечных лучей, защищает деревья не только от града, но и от солнечных ожогов, - говорит главный агроном агропредприятия Павел Багров. - В мае мы сад накрываем, а после завершения уборочной сетку свернем в жгуты. Укрытие одного гектара обходится в миллион рублей. Поэтому накрывать сад будем не сразу, а постепенно, по мере того, как деревья вступают в фазу плодоношения.

Собранный урожай отправляется на склад предприятия. Здесь яблоки проходят сортировку на французской линии Maf-Roda. Чтобы не повредить плоды, весь процесс проводят в воде. Манипулятор осторожно пересыпает яблоки в бассейн, и дальше они плывут по рукотворной реке. На конвейерной ленте каждый плод сканируется с 20 разных ракурсов, определяются размеры, малейшие вмятины и любые отклонения от стандарта.

- Я задаю параметры сортировки, - говорит наладчик оборудования Никита Гордеев. - Допустим, стоит задача отобрать только первый сорт, тогда я выставляю соответствующие данные, и дальше по конвейеру идут уже только яблоки требуемого стандарта. А второй сорт вернется в бассейн.

Большая часть урожая до зимы и даже до весны будет храниться в холодильных камерах с регулируемой газовой средой. Воздух из холодильников почти полностью выкачивают, оставляя лишь 1,5 процента кислорода, автоматика в процессе хранения будет удалять выделяемый плодами этилен. Упакованные яблоки из Крыма отправятся в Сибирь, на Крайний Север и Дальний Восток.

В этом году на агропредприятии вместо планируемых 8 тысяч тонн яблок соберут почти 9. Урожай радует инвесторов, вложивших в крымский сад 1,2 миллиарда рублей.

Планы на урожай подтверждают и в других фруктовых хозяйствах Крыма. Самый крупный производитель республики - агропредприятие "Крымская фруктовая компания" - отвела под яблоневый сад 1300 гектаров. Кроме того, более 200 гектаров занимают персики, есть свой питомник на 40 гектаров и маточник площадью 18,6 гектара. Это агропредприятие производит не менее трети всего промышленного объема фруктов на полуострове.

- В прошлом году мы собрали 35 тысяч тонн яблок, сказались весенние заморозки, во многих регионах России урожай фруктов был меньше прогнозируемого из-за погодных условий, - рассказала руководитель производства "Крымской фруктовой компании" Алла Берегельская-Фещук. - А в этом году мы уже собрали 15 тысяч тонн яблок и прогнозируем урожай на уровне 50 тысяч тонн.

По запросу ритейла здесь сделали ставку на выращивание яблок красных сортов, а также знаменитых крымских кандили и синапа. В прошлом году хозяйство увеличило площади хранения на 15 тысяч тонн, а в будущем году планирует продолжить закладку новых садов. По данным Министерства сельского хозяйства Крыма, в 2020-м инвестиции в основной капитал на предприятиях отрасли увеличились на пять процентов по сравнению с предыдущим годом. .

Прямая речь

Андрей Рюмшин, вице-премьер правительства Крыма - министр сельского хозяйства РК:

- В Крыму около 5 тысяч гектаров плодоносящих яблоневых садов. В прошлом году в республике собрали 122 тысячи тонн, а в этом году ожидаем, что будет около 150 тысяч тонн яблок. Но самое главное, что благодаря благоприятным погодным условиям, благодаря наличию влаги в почве идет интенсивная закладка почки на плодовых деревьях, что необходимо для будущего урожая. Это не может нас не радовать.