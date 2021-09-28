В Крыму создадут детские технопарки на базе еще двух школ

Юный изобретатель Константин - ученик Симферопольской академической гимназии - создал проект "Жемчужная деревня. Марс-сити" с макетами зданий и сооружений. Именно так, по мнению школьника, в скором времени будет выглядеть жизнь на Марсе.

Школьники Крыма в биологической лаборатории "Кванториума" измеряют артериальное давление, пульс, температуру и делают кардиограмму. Фото: Юлия Суконкина

"В условиях глобального потепления, когда начинают таять ледники в Арктике и Антарктиде, Жемчужная деревня и Марс-сити становятся актуальными. Там люди будут жить, работать и общаться", - рассказывает Константин. Он очень рад открытию детского технопарка "Кванториум", который будет работать на базе его гимназии. Здесь школьники станут изучать основы механики, электроники, робототехники. Узнают о 3D-моделировании и беспилотной авиации.

Для углубленного изучения информатики закуплены лазерный резак-гравер, 3D-принтеры, оборудование для работы с пайкой и модульный станок.

А в медиа-студии - все, как в настоящей фотостудии. Есть даже квадрокоптер. Также ребят научат делать видеоролики.

Есть в симферопольском "Кванториуме" и цифровая экологическая лаборатория. Дети смогут проводить исследования, измерять уровень кислорода и влажность почвы.

В очных и онлайн-занятиях до конца года примут участие более тысячи детей, а с 2022-го - до двух тысяч. "Школьный "Кванториум" станет центром притяжения не только для учеников гимназии. Наладим сотрудничество с другими школами", - рассказала замминистра образования, науки и молодежи Крыма Светлана Львова.

В ближайшие два года в Крыму детские технопарки создадут на базе еще двух школ. А первый "Кванториум" открылся в Евпатории в 2018 году.

Справка "РГ"

Детские технопарки "Кванториум" начали открывать с 2016 года в рамках нацпроекта "Образование".

Площадки бесплатного дополнительного образования оснащены высокотехнологичным оборудованием. Обучение идет по шести основным направлениям: "Проморобоквантум", "Аэроквантум", "Космоквантум", "Автоквантум", "IT-квантум" и "Промышленный дизайн".