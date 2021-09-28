В порту Темрюка произошел разлив нефтепродуктов

Разлив нефтепродуктов произошел в порту Темрюка. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Instagram.

По данным Радионовой, утечка произошла с борта судна "Леди Лейла". Она также напомнила, что ранее нефтяную пленку обнаружили недалеко от строящихся причалов "Порт Мечел-Темрюк". Об этих случая говорят о некой закономерности, подчеркнула глава ведомства.

"Не нужно думать, что порт - это обязательно грязно. Нефтепродукты будут обнаружены. А виновные в их утечках привлечены к ответственности", - добавила Радионова.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента по коммуникациям и работе с инвесторами "Мечела" Екатерину Видеман, о появлении пленки в акватории объекта было немедленно доложено в контролирующие органы.