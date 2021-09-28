В Волгоградской области открыли современную инфекционную больницу

Новый инфекционный госпиталь в Калаче-на-Дону начинает прием пациентов - это уже вторая региональная больница подобного профиля, построенная с нуля в Волгоградской области за период пандемии.

Корпус ЦРБ рассчитан на 60 мельтцеровских боксов с возможностью увеличения до 90 мест. Он будет принимать население Калачевского, Чернышковского, Суровикинского и Серафимовичского районов. Возводятся такие же больницы в Камышине и Михайловке, проходит госэкспертизу проект возведения стационара в Волгограде.

- Принято решение по созданию на территории Волгоградской области современной инфекционной службы - совместно со специалистами определены направления работы, - говорит губернатор Андрей Бочаров. - Важно, что сдача такого объекта происходит в достаточно сложный санитарно-эпидемиологический период, связанный с распространением коронавирусной инфекции. Учреждение сразу же "вступает в бой" за здоровье жителей Волгоградской области.

В "красной зоне" для лечения коронавируса и других особо опасных инфекций смонтированы боксы. Все они оборудованы кислородными консолями. При необходимости здесь можно развернуть палату интенсивной терапии. Подача кислорода осуществляется через станцию, построенную на территории больницы.

Специально для нового медучреждения закуплено более тысячи единиц оборудования, в том числе аппараты ИВЛ, мобильный рентген-аппарат, рентгеновский диагностический телеуправляемый комплекс, газификатор, мониторы состояния пациента и другое. Штат полностью укомплектован.

Больница станет базой для формирования на территории Калачевского района медицинского центра второго уровня, который также будет включать отделения травматологического и хирургического профилей. Предстоит также оборудовать площадку для санавиации.