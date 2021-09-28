Загруженность коечного фонда для больных COVID-19 на Дону достигла 90%

В Ростовской области загруженность коечного фонда для больных COVID-19 достигла почти 90 процентов. На долечивании находится 11 672 человек, заболевших коронавирусной инфекцией.

Как сообщил министр здравоохранения региона Юрий Кобзев на заседании штаба по противодействию коронавирусу, загруженность коечного фонда возросла и составляет около 90 процентов.

Ранее в связи с ростом числа пациентов на стационарном лечении коечный фонд для больных COVID-19 в Ростовской области расширен до 4549 коек.

По последним данным, в регионе зарегистрировано 137 643 случая заболевания коронавирусом, из них 483 за минувшие сутки. С начала пандемии от инфекции скончалось 6750 человек.