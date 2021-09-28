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28.09.2021 14:16
Рубрика: Культура

Что покажет Уральская индустриальная биеннале в Тюмени

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Неделя - Урал № 223(8574)
В библиотечно-информационный центр Тюменского госуниверситета почти на три месяца въехал спецпроект "Создать новый слой" VI Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Площадка, к слову, выбрана не случайно: она находится в процессе трансформации, как и главный корпус вуза по соседству. Тем библиотечные стены и интересны устроителям и авторам: можно фантазировать и экспериментировать, не сдерживая себя, - вокруг пока пусто, не заставлено стеллажами.

"Слой" составлен из неоднозначных для восприятия, но все же любопытных для исследования работ шести художников из Москвы и четырех из Тюмени. "Не работы - произведения", - поправляет Алиса Сычева, куратор выставки, на которую местные журналисты уже навесили ярлык "вырви глаз". Да, ярко, броско, авантюрно. По-современному. "Искусство никому ничего не должно - это факт, но надо учиться его понимать, потому что оно задает правильные вопросы и заставляет меняться", - подчеркивает еще одна Алиса, уже Прудникова, комиссар биеннале, руководитель стратегических проектов ГМИИ имени Пушкина. Что ж, попробуем, но не обещаем…

Что покажут на Уральской биеннале современного искусства

"Вырви глаз" - одна из реплик. Вот другие: "скатерть-самобранка", "игра-бродилка без начала и конца". Металлические трубки, арки, цепи, бочки, стулья, карабины, воск - из абсолютно утилитарных вещей молодежь пытается создать неожиданные объекты, возможно, на основе собственных снов - кошмаров ли, путешествий и предсказаний. Зрители смущаются, краснеют, но ведь запоминают дырчатую тюль, соединенную грубыми нитками (тюменка Маша Фоот объясняет, что легкий материал в данном случае - метафора детских воспоминаний). А как же: все советские девочки играли в невест, украшая голову фатой из старых штор. Запоминают винегрет из деревянных кубиков, тяжелых, цельнобрусовых. Инсталляция Саши Мельниковой - про новую реальность невинной детской игры: в три года мы строили башни, сейчас растворены в рабочих столах компьютеров, ноутбуков, смартфонов, возимся с палитрой графического редактора - как бы живем.

Из утилитарных вещей молодежь пытается создать неожиданные объекты

Вот огромное, во всю стену, полотно с кошачьими мордами - подростки оценят этот мем, сфотографируют, запостят, завирусят. Вот два экрана, транслирующих электронный дневник Игоря Самолета, по мнению куратора Сычевой, самого крутого художника нашего времени, подчинившего цифровой контент. Один экран выдает заметки, другой поддерживает их картинками, шипит плейлист, агукает "аська". Вся запись на 12 минут.

- А материал я собирал полгода: просто записывал в телефон все, что со мной происходило, что волновало и цепляло. Тут делюсь личным, при этом оно отражает исторический кульбит, в котором мы все с вами находимся, до следующей, так скажем, пандемии. Присаживайтесь напротив диптиха (вот как: это диптих! - Прим. авт.), читайте или же смотрите, как мультик, - советует Игорь.

Самолет уверен, что примерно через 30 лет абсолютно все человечество попадет под гнет социальных сетей и мессенджеров. Возможно, не таких, какие есть сейчас, а более агрессивных.

Фото: Сергей Куксин/РГ
На "Иннопроме" презентовали площадки Уральской индустриальной биеннале

- Мы и шага не сможем сделать, чтоб об этом не узнал весь мир. Миллиарды людей будут производить бесконечный контент, который, есть опасение, всех нас и поглотит, - размышляет участник спецпроекта.

Страшно и интересно. Вдруг все эти "произведения" - новые символы эпохи? И именно вы их запечатлели одним из первых на планете! Поживем - увидим.

Кстати, в роли медиаторов-проводников гостей по "Слою" до 3 декабря выступят студенты школы перспективных исследователей ТюмГУ. К сожалению, лично присутствовать на проекте до конца его работы сами художники не смогут - они разъедутся по мастерским творить и вытворять.

Между тем

Уральская индустриальная биеннале - крупнейший проект в сфере современного искусства в России, единственная из нашей страны попавшая в Международную ассоциацию биеннале. С 2010 года при поддержке минкульта она исследует индустриальность как наследие и актуальную практику Уральского региона. За это время в ней приняли участие более 300 художников из 70 стран. В Тюмени спецпроекты биеннале разворачиваются уже в третий раз начиная с 2017 года.

В регионах Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

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