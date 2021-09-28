Российская глубинка: от проблем к масштабным переменам

Часто о ней говорят с нескрываемым сожалением оттого, что в ней остается все меньше жителей. Нередко сетуют и на то, что для нее по-прежнему во многом недоступны те блага цивилизации, к которым давно привыкли жители городов. Наверное, именно поэтому едва ли не сенсационными воспринимаются позитивные новости из той или иной еще вчера забытой деревни. Проблемы были и остаются. Но российская глубинка по-прежнему живет. И старается развиваться. Об этом свидетельствуют региональные СМИ - партнеры "Российской газеты".

"Глубинка - это не глушь, не захолустье, не провинция. Это то, что спрятано у каждого в глубине души: воспоминания о детстве, о доме, в котором родился, о первых шагах в окружающий мир… Все это составляет понятие "малая родина". Туда всегда тянет, и это притяжение возвращает в прошлое, когда "деревья были большими, когда было тихо, чисто и светло".

Эти слова взяты из только что вышедшего в Екатеринбурге фотоальбома "Путешествие в уральскую глубинку". Автор фотографий - Геннадий Ячменев. "Он родился и прожил всю жизнь в селе Некрасово Свердловской области. Проработал в местной школе сорок четыре года, из которых тридцать был директором. С помощью фотокамеры, обладая безусловным талантом художника, он рассказал о своей любви к малой родине лаконично и ярко", - так представил сельского фотографа Сергей Корниенко, который придумал этот фотоальбом, написал к нему текст и даже успел сверстать яркую книгу. А издать не смог. По двум причинам. Во-первых, на дорогостоящее издание у него не было денег. А во-вторых - просто не успел… Недавно его похоронили на сельском кладбище здесь же, в Некрасово. Две его дочери, Алиса и Даша, нашли щедрых спонсоров и дело, начатое отцом, довели до конца. Свой текст он завершил такими словами: "Пусть этот альбом напомнит о том, что "глубинка" есть, жива и всегда будет жить".

Жаль, что тираж фотоальбома такой скромный - всего 500 экземпляров (может, найдутся желающие книгу переиздать?). К естественному чувству благодарности за яркое впечатление примешивается, однако, некоторый минорный привкус. Напрашивается вопрос: российская глубинка живет своей интересной жизнью, но как именно? Из каких подробностей складывается ее существование, в чем ее радости и неприятности?

Мать или мачеха?

Газета "Красноярский рабочий" поставила вопрос ребром:

"Почему молодежь старается не оставаться на своей малой родине?" Под этим заголовком читателю предложено подробное исследование проблемы на примере города Дивногорска.

"Одна из главных причин миграции молодежи в большие города - получение высшего образования. Как следствие - переезд в ближайший мегаполис, а то и вовсе поближе к столице. Однако на вопрос: "Если бы в вашем городе был вуз, вы бы поступили в него?" многие опрашиваемые ответить затруднялись. "Я бы не отказалась поступить в дивногорский вуз, если бы он здесь был. С точки зрения расстояний и времени было бы, конечно, удобнее. Но в Красноярске, который находится не так уж и далеко, тоже есть вуз - довольно престижный и с нужной мне специальностью", - высказала свое отношение к проблеме Анастасия Мокина, недавняя выпускница местной гимназии №10 имени А. Е. Бочкина.

Подобное отношение к невысокому качеству высшего образования в малых городах объясняется прежде всего нехваткой профессионалов, компетентных преподавателей. А на них в свою очередь большой спрос в крупных вузах. Поэтому вряд ли такие специалисты выберут работу в отдаленных местах. "Я учусь на политолога в Красноярском педагогическом университете и просто не смогу найти работу по специальности в родном Дивногорске", - пояснил первокурсник Роман Федюлин.

Это одна из главных проблем малых населенных пунктов, где представители новых профессий рискуют годами обивать пороги служб занятости. А еще, учась в мегаполисах, можно обрести нужные связи, которые в дальнейшем помогут молодому специалисту найти хорошую работу.

Впрочем, в любом небольшом городке всегда найдутся достоинства и прелести. "Очень здорово, что в таких городах, как наш Дивногорск, все в шаговой доступности, - призналась десятиклассница школы №5 Алена Плисова. - Нет никакой суеты на улицах и пробок на дорогах. Спокойный ритм жизни". Жители мегаполисов сами приезжают сюда в поисках спокойствия и отдохновения. Здесь не нужно никуда спешить, можно прогуляться по тихим улочкам, вдыхая свежий, незагрязненный воздух. Дивногорск славится шикарной окружающей средой. Горожане восхищаются густым лесом, полноводным Енисеем, великолепием дивных гор.

Не секрет, что многие едут в большие города для того, чтобы найти там свою вторую половинку и создать семью. В малых населенных пунктах выбор совсем небольшой, возможностей найти "ту самую" или "того самого" крайне мало. Но, столкнувшись с трудностями самостоятельной жизни, поиском работы, полной ответственностью за себя и свою семью, не все могут обходиться без помощи близких людей, родителей, друзей. Тоска по отчему дому нередко заставляет молодых возвращаться обратно. Даже если не навсегда, то хотя бы ненадолго в период студенческих каникул или рабочих отпусков. "Мне кажется, Дивногорск не должен расширяться и усиленно развиваться. Пусть лучше все останется как есть, чтобы в будущем мы, иногда приезжая сюда, могли немного поностальгировать, прогуливаясь по старым знакомым улицам", - подытожила десятиклассница школы №9 Дарья Рубанова.

Газета "Алтайская правда" провела аналогичное исследование, но не ограничилась соцопросом, а привела убедительные цифры и факты. "Ежегодно почти 200 000 россиян покидают сельскую местность, и в подавляющем большинстве это молодые люди в возрасте 18-35 лет. Люди более солидного возраста опасаются что-либо менять в жизни, дорожа приобретенным социальным статусом". И это понятно, тем более что с каждым новым поколением жизнь в сельской местности становится все менее удобной и выгодной, особенно на фоне образа жизни горожан, не обремененных тяжелым физическим трудом.

Среди людей в возрасте от 17 до 27 лет, переехавших из сельской местности в город (Барнаул, Новосибирск, Кемерово и Москва), подавляющее большинство главной целью переезда назвало получение высшего образования. При этом многие намерены, став обладателем диплома, остаться в городе.

Надо учиться

Сергей Юрский был человеком остроумным и очень прямым в своих высказываниях. В одном из интервью он сравнил нашу златоглавую столицу с пауком, сидящим в центре большой паутины, куда стекается все и вся. И уточнил, что "страна Московия" - это государство в государстве, мало похожее на то, что его окружает…

Пусть страна Московия как была, так и будет государством в государстве, я не против. Но в этих условиях житель российской глубинки может рассуждать приблизительно так: "Раз такое дело, давайте строить наши отношения на принципах взаимоуважения и равноправия. Мы не можем больше ждать милостей от столицы, взять их у нее - наша задача. И тут все правильно, за исключением слова "милости". О каких милостях можно вообще говорить? Что мы, юродивые на паперти?"

Однако на деле столичные "милости" во многом как были, так и остаются основной "инвестицией" в жизнь российской глубинки. Вот о чем рассказала читателям газета "Земля" (Читинская область). Автор статьи Татьяна Гусева пишет: "Поперечный Зерентуй, Малки, Закамень, Родионово, Бянкино, Борщевка, Алаширь… Перебираю в памяти исчезнувшие деревеньки Забайкальского края, и так хочется, чтобы не было продолжения в этом длинном печальном списке"… Есть село Баян, там раньше был известковый завод, его не стало, и село стало ненужным - там теперь два дома и один мужик живет… "Власть про нас вспоминает, когда выборы на носу, тогда и депутатов можно увидеть, которые за четыре года носа не казали. Им только голоса подавай, - сетует житель села Усть-Курлыч Сретенского района Александр Михайлов. - Небольшое дойное стадо у нас было, молодняк на откорме, посевы, одно время овец держали. А потом свалился на нас горбачевско-ельцинский рынок, цены прыгнули, дотаций не стало, и пришел совхозу конец".

Усть-Курлыч сейчас - это 60 дворов и официально 150 жителей, на самом деле последнее число - меньше. Из всей инфраструктуры одно административное здание, где располагаются школа и библиотека. Дома культуры давно нет. Главные "двигатели" сельской жизни - библиотекарь Ольга Бунакова и школьный учитель, она же директор школы Валентина Очаковская. "Педагоги у нас часто меняются, молодые немного поработают и уезжают. А что их тут может удержать? У нас жизнь скучная, даже обыкновенного клуба нет, а когда-то был дом культуры", - рассказывает Очаковская.

Ольга Бунакова вторит ей: "Конечно, с Домом культуры и жизнь бы по-другому пошла, но об этом даже в планах ничего нет… Недавно привезли оборудование для спортивной площадки, надо его устанавливать, а денег в нашей казне не хватило даже на три мешка цемента. Полторы тысячи рублей собрали со своих прибылей, кто сколько мог… А какие у нас прибыли? Смех и грех… Особенно если выращенное мясо приходится отдавать по дешевке. Приезжие 200 рублей дают, не больше, а сколько наших трудов это мясо стоит? На рынок везти в Сретенск туда-обратно себе дороже. Это на все остальное цены растут, а на мясо они "стабильные", - сетует Бунакова.

Александр Михайлов добавляет еще один "плюс" местной жизни - полную невозможность вовремя получать газеты и журналы из-за несвоевременной доставки почты. "Деньги за подписку заплатишь, а получишь 10 газет за год, кому это надо?"

Ситуация безденежья не удивляет: дело привычное. Программы по развитию малых сел и в помине нет. Понятно, что и опыт у представителей местной власти небольшой, люди этому только учатся. А учиться надо многому…

Где же выход?

Но не так уж все грустно и печально. Проблема есть, но есть и способы ее решения. Об одном из таких способов, весьма необычном, рассказала хабаровская газета "Тихоокеанская звезда".

Чтобы лучше узнать историю и традиции своей малой родины, в хабаровской глубинке взялись за создание необычного алфавита - "Азбуки Ванинского района". Причем готовят новую книгу сами дети - дошкольники и ребята из младших классов в отдаленных поселках. Дети рассказывают "небольшие истории букв" через географические, биологические, исторические и культурные особенности своей малой родины - это могут быть названия животных, рыб, рек или растений. Ребята узнают много нового о местах, где они родились и выросли. Семилетняя Алина из села Усть-Орочское проиллюстрировала букву "с" тремя словами: "сородэ" - приветствие на языке орочей, "сопки" - названия холмов на Дальнем Востоке и "сима" - рыба семейства лососевых.

"В двух детских садах поселка Ванино мы реализовали проект "Экомир малышей", - рассказывает руководитель проекта "Азбука малой родины" Анжела Брянкина. - И поняли, что 80 процентов детей и их молодых родителей не знают названия многих растений, животных, рек и населенных пунктов нашего района. И тогда мы решили это исправить, но сделать все в такой форме, которая будет понятной и полезной даже для самых юных жителей. Так возникла идея "Азбуки" - первой книги в жизни ребенка, которая поможет детям, а заодно и их молодым родителям узнать больше интересных подробностей о своей малой родине".

Сейчас, находясь в режиме самоизоляции, ребята десяти поселков Ванинского района рисуют странички азбуки дистанционно, каждый у себя дома. Но как только карантин закончится, детей ждет праздник - презентация детской книги о родной земле "Азбука Ванинского района". Печатное издание организаторы передадут в библиотеки. Всего планируется выпустить 1000 экземпляров такой "Азбуки".

Плясать от печки

"Ивановская газета" сообщает: "За развитие сельского туризма в глубинке взялись пенсионеры". Любить свою "малую родину", знать ее и чувствовать всем сердцем - это хорошо, но мало. Важно не хранить свои благородные чувства в себе, а стремиться "заразить" ими других, особенно тех, кто искренне стремится понять и почувствовать на себе все прелести жизни в российской глубинке. С этой целью в Ивановской области успешно реализуется программа "Навыки предпринимательства - старшему поколению". Прослушав теоретический курс, сельские пенсионеры пишут бизнес-планы и принимаются за организацию сельского туризма.

Горожане так устают от суеты и каменных джунглей, что с удовольствием едут не только на дорогие курорты, но и в российскую глубинку. Для них в удовольствие между отдыхом научиться косить траву, топить печку… И представителям старшего поколения вполне по силам оказать отдыхающим помощь в осуществлении таких желаний. Они делятся с приезжими вкусными домашними заготовками, учат их печь пироги, продают местные экзотические сувениры. Участие в приеме гостей становится не просто дополнительным заработком, но и возможностью реализовать себя в общественно полезной деятельности.

Одна из участниц программы, Эльвира Бокова, открыла в деревне Нефедово гостевой дом "Южская сказка", где волшебный мир детства воссоздается с помощью кукольного театра. Всего за несколько месяцев работы сказочный терем принял около 350 гостей. В дальнейшем предполагается привлечь к приему туристов других жителей деревни. Каждый дом, распахнувший двери для постояльцев, будет иметь свою особенность и знакомить отдыхающих со своеобразием деревенского быта.

Интересен проект хутора супругов Ершовых, которые живут в селе Моста. Местный озерный край всегда привлекал людей - не случайно его называют среднерусской Карелией. Гостям радушная хозяйка рада, летом в доме всегда полно народу. В программу пребывания Тамара Витальевна планирует включить элементы агротуризма - в частности, привлекать отдыхающих к сохранению леса и посадке молодняка. По словам хозяйки, гости сами нередко интересуются сельскохозяйственным трудом: просят научить доить корову, готовить в русской печке и даже с удовольствием полют грядки.

Но как бы ни были пенсионеры молоды душой, годы берут свое. Перекинуть мостик между пожилыми и молодыми позволит новый проект жителей села Озерный Ивановского района, на реализацию которого инициаторы идеи надеются выиграть очередной грант. Опыт работы с детьми в сфере туризма у них уже есть. В селе работает детская школа туризма, где не просто учат искусству приема гостей и проведению развлекательных программ, но и помогают подросткам полюбить малую родину, по-иному взглянуть на ее природные богатства.

А вот еще один интересный опыт, из Абанского района Красноярского края, о чем рассказала местная газета "Красное знамя". На территории старых, почти опустевших деревень Соловьевка и Молокановка состоялись встречи бывших односельчан. Некоторые не были на родине по 20-30 лет, а то и больше. При встрече то тут, то там звучали вопросы: "А ты чей (чья) будешь?". При расставании люди клятвенно обещали, что на следующий год непременно вернутся в родные места.

Здесь будет город-сад. И не один

Ну а следующая новость взбудоражила многих, особенно жителей Сибири. По задумке президента Русского географического общества и министра обороны Сергея Шойгу, Сибирь должна прирасти тремя-пятью новыми городами с населением от 300 тысяч до миллиона человек. Они станут научно-промышленными и экономическими центрами, куда будут тянуться и жители России, и бывшие соотечественники из СНГ и дальнего зарубежья. Создание новых городов позволит сократить миграцию молодежи в столицы.

Автор амбициозной идеи через СМИ поспешил уточнить: речь идет не о строительстве в тайге, а о развитии макрорегионов. То есть территорий, годами сосредоточенных на тех или иных направлениях: добыче газа, нефти, полезных ископаемых, драгметаллов или древесины. Помочь в этом должны ключевые транспортные пути к Европе и Китаю, пролегающие через Сибирь.

Конечно, на столь грандиозную стройку уйдет не одно десятилетие. Для этого, как во времена строительства БАМа и Транссиба, правительство намерено привлекать в Сибирь специалистов. Заинтересовать их можно льготной ипотекой, повышенным маткапиталом, раздачей земельных участков и подъемными. И хотя финансирование для реализации проекта государство пока не определило, есть уверенность в главном: так или иначе, рано или поздно российскую глубинку, как ни крути, ждут масштабные перемены.