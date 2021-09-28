В Курганской области откроют музей деревни

Туроператор из Кургана получил из президентского фонда культурных инициатив около трех миллионов рублей на создание комплекса этнографической реконструкции "Музей зауральской деревни под открытым небом". Общая стоимость проекта - почти 4,5 миллиона.

В экспозицию войдут подлинные образцы деревянного зодчества второй половины XIX - первой половины XX века. Старинные дома соберут из разных сел. Заброшенные деревянные здания, в которых уже никто не живет, разберут и в качестве арт-объектов перевезут на место этнографического комплекса. Музей планируют открыть в мае 2022 года в Кетовском районе. На его территории предполагается проводить экскурсии, исторические реконструкции и фольклорные фестивали.

Выбор проекта обладатель гранта объясняет тем, что традиционное деревенское деревянное зодчество в Курганской области находится на грани исчезновения. Это связано как с новыми строительными технологиями, так и с реновацией: старинные дома в селах обшивают сайдингом, покрывают металлочерепицей, они теряют историческую привлекательность. Все реже в деревнях встречаются нетронутые современностью дома. Если есть, то в основном, они уже заброшены.

Тема, действительно, актуальна. Когда проводилась Всероссийская перепись населения в 2010 году, уже тогда двадцать шесть сел и деревень в Зауралье стояли безлюдными, в 67 населенных пунктах насчитывалось от одного до десяти жителей. В этом году ожидается новая перепись. Не исключено, что количество неперспективных и исчезнувших деревень может увеличиться.