В Свердловской области в лесу пропал солдат с оружием

В Свердловской области ищут солдата, который заблудился в лесу во время учений. Как информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа, при себе у военнослужащего было оружие без боеприпасов.

Сообщается, что молодому человеку двадцать лет. По предварительным данным, он отклонился от маршрута патрулирования и заблудился недалеко от части.

Речь идет о 42-й ракетной Тагильской дивизии, которая входит в состав Ракетных войск стратегического назначения, и располагается в ЗАТО Свободный - это в 35 километрах к северо-востоку от Нижнего Тагила и в 15 километрах к северо-западу от Верхней Салды.