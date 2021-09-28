Ричард Гир выступит свидетелем в деле против итальянского политика

Звезда Голливуда, лауреат премии "Золотой Глобус" Ричард Гир предстанет перед судом в качестве свидетеля во время резонансного разбирательства, в рамках которого экс-глава МВД Италии, а ныне лидер входящей в кабмин партии "Лига" Маттео Сальвини обвиняется в умышленном ограничении свободы мигрантов. В августе 2019 года Сальвини отказался дать разрешение на заход в территориальные воды Италии судну Open Arms со 160 беженцами. В июле 2020 года итальянский сенат удовлетворил запрос суда Палермо (Сицилия) о привлечении Сальвини к ответственности.

Как известно, помимо своей основной профессии Ричард Гир является также основателем благотворительного фонда The Gere Foundation и часто проводит кампании в защиту прав мигрантов. Актер, отдыхавший в тот момент в Тоскане, лично побывал на борту дрейфующего корабля, чтобы доставить потерпевшим гуманитарную помощь и выразить свое негодование "незаконными действиями властей". Его поступок возмутил главного фигуранта Маттео Сальвини, который предложил "доброму" Гиру "забрать мигрантов на частном самолете в Голливуд и поселить их на своей роскошной вилле". В итоге 72-летняя заокеанская звезда прибудет в Палермо, чтобы дать свидетельские показания против бывшего чиновника.

"Я знаю Ричарда Гира как актера и не понимаю, какой урок он может преподать мне, а также итальянцам в контексте наших законов. Если кто-то намерен превратить судебный процесс в спектакль, пусть идет в кино, а не в суд. Попрошу его дать автограф для моей мамы", - иронично отметил Сальвини.